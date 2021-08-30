傳比亞迪電池將加價不少於20% 內部人士：正在核實

內地網上流傳的一份比亞迪電池價格上調聯絡函稱，比亞迪決定上調CO8M等電池產品單價。據該函指，電池產品含稅價格在現行的Wh單價基礎上，統一上漲不低於20%。下月1日起，所有新訂單將統一簽署新的合同，並執行新價格。

上述函件署名為深圳比亞迪鋰電池，發佈日期為10月25日。比亞迪證券投資部回應內媒查詢時指出，正在內部核實關於公司上調電池產品價格的傳聞。

截至中午12時25分，比亞迪電子（285）報27.5元，跌1.08%。

加價源自原材料價格不斷上漲、限電限產影響

其函件稱，公司加價，源自於市場變化、加上限電限產影響，與2020年12月相比，2021年鋰電池原材料價格不斷上漲，正極材料LiCoO2價格漲幅超200%，電解液價格漲幅超150%，負極材料等供應持續緊張，導致綜合成本大幅提高。

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