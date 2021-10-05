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傳邱達昌悉售永升 鄭家純料增持有線
3 小時前
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傳邱達昌悉售永升 鄭家純料增持有線
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鄭家純目前個人持永升31.5%。(資料圖片)

有線寬頻(1097)本周一停牌，涉及收購及合併守則及內幕消息，市傳大股東永升亞洲的股權架構有變。據報，遠東發展(035)主席邱達昌將悉售其持有永升亞洲的股權予新世界發展(017)主席鄭家純，令鄭家純持有永升亞洲股權由現時的45.5%增至70%。

 

鄭家純持股或達七成

有線寬頻停牌前報0.068元，市值約4.85億元。至於永升亞洲於2017年9月正式入主有線寬頻，現時持有約43.2%股權或30.8億股，而鄭家純及周大福企業分別持有永升亞洲31.5%及14%股權，而富力地產(2777)董事長李思廉及弘毅投資創辦人趙令歡則分別持有16%及14%，至於邱達昌則持有24.5%，故倘他將其持股轉讓予鄭家純及其家族，將令其持有永升股權進一步增至七成。

邱達昌可套現約5千萬

另外，若永升悉數行使所持兩筆長期可換股證券，其有線寬頻股權最多可增至72.29%，其他股東持股將由56.78%，則攤薄至27.71%。倘按邱達昌持有永升24.5%股權計，即他將轉讓7.56億股有線寬頻權益，以停牌前股價計，市值逾5,100萬元。

至於有線寬頻截至今年6月底中期虧損輕微收窄至1.75億元，去年同期蝕1.76億元，營業額4.93億元，跌6%，現金及銀行結餘為1.95億元，淨資產負債比率約179%，有息貸款帳面值約2.95億元。

經營電視台的電視廣播(511，TVB)昨收市報6.3元，升5.5%或0.33元，成交約119萬元；經營ViuTV及Now TV的電訊盈科(008)昨報3.97元，跌1%或0.04元，成交2,182萬元。

傳邱達昌悉售永升 鄭家純料增持有線

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/傳邱達昌悉售永升-鄭家純料增持有線-287517
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