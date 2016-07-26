債務危機｜恒大傳延遲支付兩銀行貸款息

中國恒大集團(3333)㥽務危機愈演愈烈，據媒體引述財經智庫《REDD》的報道，按4名知情人士指，恒大已通知兩間銀行暫停支付本月21日到期的貸款利息，並向其中一間銀行要求等待其延期還款計劃的進一步指示，惟計劃尚未完成。報道指，並不是所有銀行都收到延期還款通知。

據悉，恒大將其所有今日起到期的資產管理產品的支付延期，本月亦有1.65億美元(約12.8億港元)債券票息需支付，包括明年3月23日到期的8.25厘息債券，以及明年3月29日到期的9.5厘息債券，分別需於本月23日及29日支付利息。

恒大上月中已傳獲民生銀行(1988)、浙商銀行(2016)及浦發銀行通過恒大房地產項目的貸款延期申請。而本月初以來亦推遲中信信託、光大興隴信託及杭州一家信託公司等的支付。

恒大今日一度跌穿3.5元大關，低見3.46元，及後見反彈，收報3.71元，倒升0.14元或3.9%，成交額5.7億元。