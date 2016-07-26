債務危機｜耶倫促提高債務上限 防違約削美地位

美國國會將於本周討論債務上限問題，惟目前美國民主黨和共和黨就債務上限問題仍存在分歧，美國財長耶倫再度呼籲國會提高或暫停債務上限，以免政府因無現金支付開支而出現違約，令美國地位永久弱化。耶倫在《華爾街日報》撰文稱，債務違約將引發金融危機，同時會加重新冠肺炎疫情造成的衝擊，導致經濟重回衰退，造成數以百萬計的工作流失等問題，再加上利率上升，恐削弱美國地位。

耶倫又指，一旦出現債務違約，將令抵押貸款、汽車貸款及信用卡帳單等借款成本變得更昂貴，最變會轉嫁消費者身上。她早前指，倘下月或出現債務違約，屆時財政部可能會用盡現金儲備，以及28.4萬億美元債務限額下的特別借貸能力，並提到2011年債務危機，一度令聯邦政府推向違約邊緣，令美國被下調信用評級。

聯儲局本周議息 關注收水時間表

另外，美國聯儲局本周二、三議息，市場關注會否公布縮減買債計劃時間表，而分析指當局不會即時縮減買債，最快於11月開始縮減買債。

至於美匯指數現報93.36，升0.2%；美元兌日圓曾報109.69，跌0.2%；歐元兌美元減0.1%，報1.1711。