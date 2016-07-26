儲局收水｜王美鳳：美減買債對港息影響微

美國聯儲局公布議息結果維持利率0至0.25厘不變，聯儲局主席鮑威爾會後見記者，稱通脹已取得進展，是時候啟動減少買債，明年中結束買債計劃可能是適當做法。中原按揭董事總經理王美鳳表示，聯儲局維持利率不變符預期，美國經濟數字持續改善，加上當地市場資金已水浸至出現供應過剩，而將於年底放慢買債步伐已屬市場共識及合理做法，故不會像2013年出現收水恐慌。

王美鳳指，美國收水未必等於即時傳導香港，本港息率大致受美息走勢、資金水平及流向、港元需求所影響。最近金管局公布將於9至10月份逐步增發外匯基金票據共400億元，截至現時本港銀行體系結餘減少約100億元，但仍達4,475億元高度充裕水平，與樓按相關的1個月拆息今天錄0.06196厘，再創逾11年半低位，令市場實際按息低至1.36厘的10年來低水平。由於本港銀行體系高度充裕，預期美國減慢買債對本港息率影響輕微。

料年內港按息處1.5厘以下低水平

最新的利率點陣圖顯示，美國有機會最快於明年啟動加息，王美鳳指出，即使明年開始加息，為集中處理減慢以至結束買債計劃，相信明年加息仍屬象徵式，而美國在對上一次減息周期及去年為應對新冠肺炎疫情減息共達2.25厘，港P減幅僅0.125厘，美加息初期料本港P無需立刻跟隨上調，而現時主導本港樓按計劃的拆息HIBOR，相信在美國加息初期，港元拆息在資金充裕環境下跟隨息率上調的速度會較慢，預期今明年本港仍處低息環境。她又預期，年內本港按息仍主要處於1.5厘以下低水平。