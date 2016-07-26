兌匯移民應早一個月部署 英鎊變數多宜分注吸

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自從英國推出BNO移民簽證，移民當地成為近日熱話。至於英鎊亦成為關注貨幣，投資者或用家要兌換英鎊，專家認為要注意以下因素是影響鎊匯走勢主因，包括英國新冠肺炎疫情的防疫成效，會否對當地經濟復甦構成威脅，以及美國聯儲局的貨幣政策取態，美元後市表現，同樣左右英鎊匯價。

東亞銀行(023)高級外匯市場策略師葉澤恆指，英國把最後一個階段防疫措施延後一個月，但仍未能夠阻止疫情再次大規模擴散。直至本周一止的過去一個月，每日確診人數維持逾2萬人，部分日子更曾單日錄逾5萬人染疫。雖然所有防疫措施已解除，但因疫情大幅反彈，可能影響消費者外出消費，有機會拖慢英國經濟復甦步伐。所以他認為，在考慮有關情況下，預料英倫銀行短期將暫緩收水步伐。

葉澤恆續說，相反，雖然美國疫情亦出現反彈，但防疫部門勸告民眾外出時戴口罩，相信可以降低疫情擴散機會，故料對美國經濟復甦影響不大。由於美國經濟持續復甦，加上物價升勢加快，他料聯儲局或在9月公布減少購買資產計劃，並可能於年底落實實施，相信美元於今季續造好，但第四季料轉弱，屆時將有利英鎊匯價。



短期料於10.6至10.8上落

至於英鎊匯價走勢，葉澤恆料英鎊兌美元短期內有機會下試1.36水平，投資者可待回調時吸納英鎊，下季或重上1.42的今年高位，英鎊兌港元或見10.6，短期將於10.6至10.8水平上落，建議投資者可以分注吸納，始終美匯指數仍可能反覆上升。倘為移民需購英鎊，則應該早點部署，可能要預大約一個月時間作準備，但可能在10.6至10.8分注買入。至於英鎊今年高位為6月時曾破11算，低位為年初時曾見約10.52。



確診數字回落關鍵

另外，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，據歐洲疾病防控中心(ECDC)數字顯示(註：數字每周五公布一次)，截至本月23日，英國新增確診新冠肺炎人數約44,227，往院及死亡人數分別為5,238及64人。上次出現類似新增確診數字是今年1月1日，當時為45,963人，但住院及死亡人數卻高達26,389及613人。當把這些數字作對比，多少反映出英國在抗疫路上初步已取得成功。近日傳媒報道新增確診人數正下降，倘明日ECDC公布的三項數字均繼續回落，反映抗疫成功情況將更明顯，對英鎊可視為利好因素。

溫灼培稱，但有一點必須理解，美國雖是全球最早接種疫苗的國家，但美國目前出現了樽頸位，其接種比例僅約56%，達不到全民免疫的七成以上要求。所以英國成功抗疫例子暫難於美國複製，這將限制美元上升能力。



留意聯儲局退市時間表

另一個影響匯價因素，溫灼培認為要留意聯儲局今日公布的議息結果，倘聯儲局續不承認有通脹，不給予市場一個明確退市時間表，不排除將動搖美元強勢。此外，下月美國政府將有約1.2萬億美元債券到期，數目相當龐大。由於拜登政府財赤嚴重，料難償還債務，華府很大機會需要以「發新債冚舊債」。除非願意冒損害經濟風險容許美債息上升，去吸引資金流入美債市場，屆時購債大任還可能要落在聯儲局身上。美元供應一旦提升亦不利美元匯價，相對下，對英鎊可視為利好因素。倘聯儲局續放鴿，提防英鎊有機會考驗1.4美元水平。