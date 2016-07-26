內地嚴控未成年人打機 網遊股插水

內地新政策派台，嚴控18歲以下未成年人只能在周五至周日，以及假日及法定的晚上8至9時參與網絡遊戲，令擁有遊戲業務的企業帶來衝擊。

現時騰訊(700)最新報450.6元，插3.26%；網易(9999)報139.2元，挫3.8%；中手游(302)報3.32元，跌7%；嗶哩嗶哩(9626)報565元，跌6.84%。騰訊及後公告指，基於主管部門的最新要求，騰訊會嚴格遵守，積極予以落實。

當局昨發通知防未成年人沉迷網路遊戲

國家新聞出版署昨日發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

通知要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)