內地據報將向教育企業發放補習許可證 教育股升跌不一

據《華爾街日報》報道，內地政府為了增加對教育行業的管控，擬向從事教育企業發放十多項許可證，以換取其可重新提供課外輔導，對象包括九年級及以下學生。

受到有關消息刺激，教育股今早升跌不一。截至上午11時35分，新東方在線（1797）升0.73%，報4.15元；新東方（9901）升2.93%，報16.16元；新高教（2001）跌0.3%，報3.36元。

恢復向九年級及以下學生提供課後輔導

報道又指，高途、猿輔導在內的輔導機構，最近幾周與內地監管機構進行了討論，允許他們恢復向九年級及以下學生提供課後輔導。

內地於今年7月發布規定，禁止教育企業提供營利性課後輔導，同時限制補習公司籌集資金。原因是教育成本上升，將加劇內地貧富差距，並阻礙家庭生育更多孩子。同時，內地教育部當時亦指，需要對教育行業進行監管，否則將「形成國家教育體系之外的另一個教育體系」。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)