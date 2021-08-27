內地最大連鎖酒館海倫司今起招股 孖展暫錄16億 超購4.7倍

中國最大連鎖酒館海倫司（9869）今日起招股，周五（3日）截止認購。全球發售約1.3億股，一成於香港作公開發售。招股價介乎18.82元至20.72元，集資最多27.9億元。一手500股，每手入場費10464元，預計9月10掛牌。中金為獨家保薦人。

目前該股已經錄得16億元孖展認購，以公開發售部分集資近2.8億元計算，目前已經超額認購逾4.7倍。綜合數間券商數據，目前富途證券借出近10.5億元，方德證券借出2億元，華盛證券借出1.65億元，盈立證券借出1.5億元。

集資所得資金約70%，將用於在未來三年開設新酒館及實現擴張計劃；10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設；5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設；5%用於進一步強化Helen's的品牌知名度；餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

按去年收入計算，海倫司在中國酒館行業中排名第一，佔據1.1%的市場份額。其2020年全年收入達8.18億元（人民幣．下同），按年增長44.8%，而純利則達7007.2萬元，按年減少11.5%。不過，今年首季度則錄得虧損7633.2萬元，主要由於原材料及消耗成本大增近四倍，加上僱員福利，及人力成本按年增逾八倍。