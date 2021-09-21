內地最大Bitcoin交易平台暫停內地新用戶註冊 概念股急瀉逾兩成

內地繼續打擊加密貨幣交易。內地最大比特幣（Bitcoin）交易平台火幣宣布，暫停內地新用戶註冊，不准交易者使用內地手機號碼註冊新帳戶。同時，亦會在今年底前，有序退還現有用戶的資產。幣安亦宣布，不容許內地手機號碼註冊新帳戶，但香港就仍然可以註冊新帳戶。

受消息拖累，Bitcoin概念股下跌，截至上午11時40分，火幣（1611）大跌23%，報7.7元；歐科雲鏈（1499）急插19.05%，報0.255元；美圖（1357）跌4.27%，報1.57元。

所有加密貨幣業務均被視為非法金融活動

人民銀行與公安部等九個部門，上周五聯合發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，當中明確指出，加密貨幣兌換、為加密貨幣交易提供撮合服務，以及虛擬貨幣衍生品交易等，相關業務全部屬於非法金融活動。而境外加密貨幣交易所，若通過互聯網向中國境內居民提供服務，同樣屬於非法金融活動。

與此同時，美國貨幣監理署代理署長Michael Hsu亦警告，加密貨幣和去中心化金融，可能正在演變成對金融系統的威脅，就像十多年前某些衍生品，差點讓金融系統崩潰一樣。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)