內地樓市｜內地新樓樓價按月持平 今季料轉跌

內地樓市走勢回軟，據國家統計局指，今年9月內地70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體呈下降趨，按年比較漲幅持續收窄。其中一線城市新建商品住宅銷售價按月比較由升0.3%，轉為持平，包括北京及廣州；而一線城市二手住宅售價環比亦由升轉跌，期內下降0.4%。其中北京、上海和廣州環比均轉升為跌，減幅介乎0.2%至0.6%，深圳則挫0.5%，降幅按月擴大0.1個百分點。

至於二線城市新建商品住宅銷售價格環比由漲0.2%轉為持平；二手住宅銷售價格亦轉跌0.1%。

據測算，9月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.3%和7.7%，漲幅按月分別回落0.4和1.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別升4.1%和3%，漲幅亦按月減少0.3和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格則揚2.3%和1.4%，升幅亦回落0.5個百分點。

據外電統計顯示，70大中城市新樓樓價是逾年半以來再次按月持平，按年升勢則進一步放緩至3.8%，升幅是今年以來最小。分析指，隨著房地產調控抑制市場的影響逐漸出現，第三季樓市的拐點已出現，今季樓價料續下調或將成為樓市趨勢。

傳房產稅試點城市大減至10個

另外，據《華爾街日報》報道，內地計劃在全國實施房產稅以遏制樓市投機活動，但據報遭強烈反對，主要擔心房產稅會觸發樓價下挫，繼而拖累消費表現，損害整體經濟。報道又稱，負責執行徵收房產稅計劃的副總理韓正建議，暫時不要廣泛徵收房產稅，房產稅試點城市由最初建議30個大減至約10個。