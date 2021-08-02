內地私募巨頭傳化身「假外資」 5倍槓桿萬億元炒A股

內地股市近期每日成交不時超過1.5萬億元(人民幣‧下同)，但據報背後牽涉「假外資」。

據《券商中國》引述一名香港基金經理消息指，業界近期流傳一個消息，稱有兩家百億級的內地頭部量化私募基金，利用在香港的牌照，用5倍槓桿融資，運用對沖策略，在A股市場頻繁買賣內地A股和指數期貨。

翻查紀錄，自8月20日之後的15個交易日當中，外資總計淨買入金額近600億元，總成交金額高達2.2萬億元。

內地量化私募基金巨頭高頻交易A股

報道稱，A股成交量被放大，不得不提外資的「功勞」。不過，原來現時A股市場的外資主力，並非海外基金，而是在本港拿到牌照的內地量化私募基金巨頭。

消息進一步解釋指，這些基金巨頭正正看上了在本港槓桿率水平，可遠高於內地兩融；而資金成本，則遠低於內地水平。故此，才會利用高槓桿手法，去高頻交易A股。而相關高頻交易頻率，需每周轉換一次所有股份。當中融資利息低於2厘，估計今年回報率約三成。

報道認為，相關指控可能性是存在，但質疑未必普遍，又擔心增加市場風險，監管亦未必容易。