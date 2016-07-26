Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
內地進出口平穩增長　8月美元計出口年增25.6%勝預期
46 分前
#Hashtags
內地進出口東盟美國貿易總值
內地進出口平穩增長　8月美元計出口年增25.6%勝預期
news-images
內地進出口平穩增長，以美元計價出口按年增25.6%。（資料圖片）

內地海關總署公布了2021年前八個月外貿進出口相關情況，數據顯示，前八個月內地進出口總值24.78萬億元（人民幣‧下同），按年增長23.7%，進出口繼續保持平穩增長勢頭。

單於8月，以美元計價出口按年增25.6%，預估為17.3%；進口按年亦大升33.1%，同樣快過7月的28.1%。進口及出口按月均升逾4%。貿易順差為583.4億美元，預期520.3億美元，前值565.9億美元。

中國對東盟貿易總值升33.3%　為最大貿易夥伴

對東盟、歐盟和美國等主要貿易伙伴，進出口亦錄得增長。前8個月，中國對東盟貿易總值亦升33.3%，是最大貿易夥伴。而美國則為中國第三大貿易伙伴，貿易總值為3.05萬億元，增長25.8%。其中，對美國出口2.29萬億元，增長22.7%；自美國進口7,524.2億元，增長36.5%；對美貿易順差1.54萬億元，增加16.9%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/內地進出口平穩增長　8月美元計出口年增25-6勝預期-283688
#Hashtags
內地進出口東盟美國貿易總值

幾內亞政變推動鋁價衝10年高位　帶挈中鋁飆逾半成　創逾3年半高

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
幾內亞政變推動鋁價衝10年高位　帶挈中鋁飆逾半成　創逾3年半高
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多