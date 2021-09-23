內地限電擴散至十多省影響全球供應鏈 Apple、Tesla供應商暫停工

內地限電限產的範圍持續擴大，據報影響蘋果公司（美：AAPL）、Tesla（美：TSLA）等多間供應商的運作。為了控制能源消耗和減排，內地鋼鐵、水泥、化工等行業，都需要分階段暫停運作最少幾天。

《日經新聞》報道，富士康子公司等工廠周日開始停工，英特爾、高通等的晶片包裝外判商亦需要暫停生產一段時間。報道擔心，此舉可能影響蘋果在銷售旺季的出貨進度。

十一國慶長假若限電仍持續 影響難以估量

當中，有不少製造業高層，對此情況感到擔憂。一名工廠負責人表示，在限電停產之前，產能就已經很吃緊，現在停產之後，交貨週期勢必延長，不只客戶的新訂單不敢接，連先前的訂單能不能準時交貨都是頭痛問題。

該名負責人還說，停產4、5天還是小事，現在大家最擔心的是，過完「十一」國慶長假之後，限電的情況還不能好轉，甚至進一步惡化，若是減產、停產的情況一直持續下去，影響將難以估量。

《彭博》：超越恒大的經濟衝擊

而《彭博》更以「超越恒大的經濟衝擊」，來形容是次內地限電將造成的影響，並認為全球供應鏈短缺的情況，將進一步惡化。同時，其擔心能源供應問題導致工廠停工，會進一步影響內地經濟復蘇。

早在中秋節之前，限電的消息就已經傳出。部分工廠早在那時就已經停產，過完中秋節之後，情勢進一步升級，又有一波工廠宣布停廠，影響擴散至包含江蘇、浙江、廣東、廣西、雲南在內的10多個省份，發展至今，情況已超出大多數人的想像。

天氣因素亦影響供電，廣東電力供應緊張，當地政府呼籲企業辦公室三樓以下暫停用電梯、冷氣溫度不低過26度等。而遼寧電力供應短缺嚴重，但會盡量避免「拉閘限電」。