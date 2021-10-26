內地10月菜價升幅近16%CPI見一年新高 PPI創26年以來高位

國家統計局公佈，內地10月居民消費價格(CPI)按年上漲1.5%，高過市場預期的升1.4%。至於10月工業生產者出廠價格(PPI)則按年增長13.5%，高過預期的增長12.3%，數據為自1995年7月後最高。

國統局城市司高級統計師董莉娟表示，10月受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，令CPI有所上漲。受國際輸入性因素疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。

受特殊天氣影響致「菜比肉貴」 CPI上漲0.7%

從按月看，CPI由上月持平，轉為上漲0.7%。其中，食品價格由上月下降0.7%，轉為上漲1.7%，數據上漲主要是鮮菜價格上漲較多。

食品中，畜肉類價格下降26.7%，影響CPI下降約1.13%。其中豬肉價格下降44%，影響CPI下降約0.98%；鮮菜價格上漲15.9%，影響CPI上漲約0.33％。

8個工業行業大類 合共影響PPI上漲11.38%

PPI方面，10月PPI按年上漲13.5%，漲幅比9月擴大2.8個％。其中，生產資料價格上漲17.9%，漲幅擴大3.7%；生活資料價格上漲0.6%，漲幅擴大0.2個%。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，與9月相同。

主要行業中，煤炭開採和洗選業價格上漲103.7%，漲幅擴大28.8%；石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學纖維製造業、非金屬礦物製品業價格漲幅在12%至59.7%之間，擴大3.2至16.1％。上述8個行業合計影響PPI上漲約11.38%，超過總漲幅的8成。