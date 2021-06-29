內地8月製造業PMI降至50.1遜預期 非製造業陷衰退

內地製造業活動放緩，國家統計局公布，8月製造業採購經理指數(PMI)降至50.1，低於上月0.3個百分點，略遜市場預期的50.2，顯示製造業擴張力度有所減弱。

至於8月份非製造業商務活動指數為47.5，低於上月5.8個百分點，是自2020年3月份起近18個月以來，首次降至臨界點以下。衰退原因是由於多省暴發疫情對服務業帶來較大衝擊，原材料供應及產品交付不暢，生產周期延長，新接訂單因此減少。

從企業規模看，大型企業PMI降至50.3，比上月回落1.4個百分點；中型企業PMI為51.2，比上月升1.2個百分點，兩者皆高於臨界點。惟小型企業PMI為48.2，雖比上月回升0.4個百分點，但仍連續4個月低於臨界點，表明小型企業景氣水平持續偏低，生產經營壓力較大。

8月份製造業擴張力度減弱

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析指，8月份製造業擴張力度減弱，景氣面收窄。另外，高耗能行業新訂單指數在8月回落較大，對製造業總體負向拉動明顯，其中石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品等行業新訂單指數，連續3個月位於臨界點以下，反映市場需求持續回落。