內地9月官方製造業PMI遜預期 逾一年半首次跌穿50

內地9月份製造業採購經理指數（PMI）報49.6，比預期50為差，兼低於上月0.5個百分點，自2020年2月來首次跌破榮枯線。而非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數，分別為53.2和51.7，高於上月5.7和2.8個百分點，重回擴張區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀相關數據，稱受高耗能行業景氣水平較低等因素影響，製造業PMI降至臨界點以下。但從景氣面看，在調查的21個行業中，有12個高於臨界點，比上月增加2個，製造業多數行業較上月有所擴張。

內地供需兩端處於放緩水平

趙慶河又指，供需兩端目前處於放緩水平。生產指數和新訂單指數分別為49.5和49.3，比上月下降1.4和0.3個百分點，均為年內低點。其中新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市場需求總體放緩。

從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業，兩個指數均低於45.0，顯示供需明顯回落。