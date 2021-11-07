內房危機｜花樣年被要求提前還債 明早復牌

花樣年(1777)指，除2021年票據外，其票據(包括公司提供擔保的票據)及具重大性質的貸款並無任何到期未付金額，並未接獲任何系列票據持有人通知，要求即時還款；但接獲若干貸款人通知，要求償還未到期貸款，現正就償付安排與有關貸款人展開討論。鑑於該集團面臨流動資金問題，概不保證將能夠滿足其他融資文件項下財務責任。倘未能滿足其擔保責任，於到期時償還任何債務或與債權人就重續或延長其借款或其他安排達成協議，則可能對本身業務、前景、財務狀況及經營業績構成重大不利影響。

該股續指，將續推行措施緩解流動資金問題，正與相關債權人積極磋商，以就與債權人重續或延長其借款或其他安排達成協議；並繼續與財務顧問華利安諾基(中國)及法律顧問盛德律師事務所合作，以管理其流動資金問題。

該公司上月發出公告稱，並無就今年票據支付於10月4日到期的未償還本金額，未償還本金額約2.06億美元。

另外，該股申請明日早上9時起復牌，停牌前報0.56元。