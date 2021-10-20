內房及建材股恐受累 內地房產稅殺到

醞│釀│十│年

醞釀十年，內地房產稅終落地！人大常委在上周六的第31次會議授權部分地區展開房地產稅改革試點工作，對象為居住用及非居住用等各類房產，農村住房不包括在內，試點為期5年，並在條件成熟時立法。分析指消息短線會進一步打擊內地已然見疲態的樓價，並有可能衝擊股市情緒。

內地房產稅在2011年在上海及重慶以試點推行，及至2017年列入5年立法規劃，及至近日才落地，爭議達10年。不過試點地點及稅率仍未有細節，市場估計高人口及樓價升幅較高城市是目標，包括深圳、杭州、廣州及海南等，尤以杭州最大熱。

影響程度看稅率及免稅情況

觀乎上海房產稅的稅率介乎0.4%至0.6%，重慶則介乎0.5%至1.2%，去年相關稅收分別佔兩地稅收總收入的3.4%及5%，而2011至2020期間兩地樓價分別走高9.2%及8.1%。分析指房產稅影響主要看稅率、免稅情況及應稅價格等，至於當局會採取謹慎抑或從嚴措施，內地分析界有兩面看法，有人認為稅項推出時間不太好，加上內地消費不如預期，認為政策會偏謹慎；但亦有人指上海及重慶低稅率及免稅範圍大，令成效不明顯，今次或不會出現大幅免稅。

不過分析普遍相信，政策短線會影響房價，除內房股投資氣氛受影響，水泥、玻璃及建築等相關板塊亦會受累。

內房及建材股恐受累 內地房產稅殺到