內房抽水潮 奧園賤沽物業 融創一周撲130億

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內房撲水停不了！內房債務危機持續，在國際評級紛紛墮入深淵令發債路受阻後，內房近日各自出招撲水，或引發板塊新一輪抽水潮。繼旭輝控股(884)上周公布擬供股後，融創中國(1918)上周五亦折讓一成配股、兼減持融創服務(1516)，套現逾百億元；另外，中國奧園(3883)亦不借以蝕本價，沽出西半山一籃子物業套現9億元。

融創中國昨公布，以每股15.18元配股3.35億新股，佔已發行股本7.19%，及已擴大股本6.7%，所得款項約50.85億元。同時又以每股14.75元，沽出1.58億股融創服務(1516)，佔已發行股本5.1%，所得款項23.31億元，即兩項配股活動共抽水74.16億元，所得淨額則為73.43億元，當中一半償還貸款，一半作運營資金。

融創上周五收報17.04元，跌1%，配售價折讓10.9%；融創服務收報16.56元，走低1.4%，配售價同樣折讓10.9%。

孫宏斌無息貸款35億予融創

配售完成後，大股東孫宏斌的融創持股由45.29%，降至42.25%。集團同時宣布，出於對集團的長遠信心和長期支持，孫宏斌將自有資金4.5億美元(約35.1億港元)以無息借款形式提供融創使用，以支持集團發展。

值得留意是，融創上周已公布以約18億元人民幣，出售資產予子公司融創服務，即集團一周內已撲水多達130億元。

奧園9億沽西半山物業 蝕1.8億

另外中國奧園於上周五訂立協議，以9億元出售在香港西半山多項物業，買家為由私人投資者伍登輝全資擁有的新永投資發展。今次出售估計虧損1.77億元，即出售所得款項與目標項目於今年9月底的帳面值差額，出售所得款項擬用於償還貸款及一般營運資。

出售物業包括香港羅便臣道63號、65號、65A號及67號燕貽大廈等一籃子物業及車位。當中燕貽大廈樓齡逾50年，奧園在2018年積極收購，並已在2019年向土地審裁處申請強拍，訴訟於明年2月審理。集團曾估計項目重建後，可售資源達22億元人民幣。

官媒指調控不變 佳兆業取消派息

內房股上周在政策鬆綁憧憬下明顯反彈，不過行業壞消息仍一浪接一浪。內地官方媒體《證券日報》周六卻潑來一桶冷水，指房地產調控的目標不會變，健康房企獲准在銀行間市場註冊發行債務融資工具，只是維穩政策的落地，不能理解為房地產調控基調鬆動，並稱現在有關房地產的政策已偏暖，但房地產調控的「三穩目標」，即穩地價、穩房價、穩預期，不會變。

另外佳兆業(1638)上周五宣布取消派發中期息，原計劃每股派4仙；同時有報道指，集團已通知投資者，由於內地和海外法律和交叉違約問題，或無法支付債券票息。

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