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內房抽水潮 奧園賤沽物業 融創一周撲130億
4 小時前
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內房撲水債務危機融創中國配股融創服務中國奧園孫宏斌西半山房地產調控佳兆業中期息
內房抽水潮 奧園賤沽物業 融創一周撲130億

為│錢│奔│波

內房撲水停不了！內房債務危機持續，在國際評級紛紛墮入深淵令發債路受阻後，內房近日各自出招撲水，或引發板塊新一輪抽水潮。繼旭輝控股(884)上周公布擬供股後，融創中國(1918)上周五亦折讓一成配股、兼減持融創服務(1516)，套現逾百億元；另外，中國奧園(3883)亦不借以蝕本價，沽出西半山一籃子物業套現9億元。

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孫宏斌將自有資金4.5億美元以無息借款形式，提供融創使用。(資料圖片)

融創中國昨公布，以每股15.18元配股3.35億新股，佔已發行股本7.19%，及已擴大股本6.7%，所得款項約50.85億元。同時又以每股14.75元，沽出1.58億股融創服務(1516)，佔已發行股本5.1%，所得款項23.31億元，即兩項配股活動共抽水74.16億元，所得淨額則為73.43億元，當中一半償還貸款，一半作運營資金。

融創上周五收報17.04元，跌1%，配售價折讓10.9%；融創服務收報16.56元，走低1.4%，配售價同樣折讓10.9%。

孫宏斌無息貸款35億予融創

配售完成後，大股東孫宏斌的融創持股由45.29%，降至42.25%。集團同時宣布，出於對集團的長遠信心和長期支持，孫宏斌將自有資金4.5億美元(約35.1億港元)以無息借款形式提供融創使用，以支持集團發展。

值得留意是，融創上周已公布以約18億元人民幣，出售資產予子公司融創服務，即集團一周內已撲水多達130億元。

奧園9億沽西半山物業 蝕1.8億

另外中國奧園於上周五訂立協議，以9億元出售在香港西半山多項物業，買家為由私人投資者伍登輝全資擁有的新永投資發展。今次出售估計虧損1.77億元，即出售所得款項與目標項目於今年9月底的帳面值差額，出售所得款項擬用於償還貸款及一般營運資。

出售物業包括香港羅便臣道63號、65號、65A號及67號燕貽大廈等一籃子物業及車位。當中燕貽大廈樓齡逾50年，奧園在2018年積極收購，並已在2019年向土地審裁處申請強拍，訴訟於明年2月審理。集團曾估計項目重建後，可售資源達22億元人民幣。

官媒指調控不變 佳兆業取消派息

內房股上周在政策鬆綁憧憬下明顯反彈，不過行業壞消息仍一浪接一浪。內地官方媒體《證券日報》周六卻潑來一桶冷水，指房地產調控的目標不會變，健康房企獲准在銀行間市場註冊發行債務融資工具，只是維穩政策的落地，不能理解為房地產調控基調鬆動，並稱現在有關房地產的政策已偏暖，但房地產調控的「三穩目標」，即穩地價、穩房價、穩預期，不會變。

另外佳兆業(1638)上周五宣布取消派發中期息，原計劃每股派4仙；同時有報道指，集團已通知投資者，由於內地和海外法律和交叉違約問題，或無法支付債券票息。

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有官媒指，內地房地產調控的目標不會變。(資料圖片)
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內房抽水潮 奧園賤沽物業 融創一周撲130億

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/內房抽水潮-奧園賤沽物業-融創一周撲130億-292962
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