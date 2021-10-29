內房泰禾集團已到期未償還借款高達496億元人幣 發言人︰正改善負債結構

內地房地產開發商泰禾集團（深圳：000732）表示，因公司短期流動性出現困難，截至第三季財報披露日，已到期未歸還借款金額為496.88億元（人民幣，下同）；目前會全力推進債務重組事宜，改善公司負債結構。

據泰禾截至9月30日底的第三季財報顯示，其收入為15.82億元，按年下跌43.65%，公司股東凈虧損為7.62億元，按年上升61.36%；而扣除非經常性損益的凈虧損則為7.99億元，按年增長42.05%。當中已到期未歸還借款金額為490.65億元，尚未支付的利息則為126.93億元。

萬科入股泰禾交易 仍未有實質進展

泰禾指，受内地房地產調控政策持續以及融資環境收緊等因素影響，公司房地產項目面臨較大壓力，加上債務問題使短期流動性出現困難，導致項目出現延遲交付情況。

值得一提的是，萬科（2202）早前曾表示將斥資24億元人民幣，入股資金鏈頻臨斷裂的泰禾集團。不過，事隔一年多，雙方交易仍沒有任何實質性的進展。萬科總裁兼首席執行官祝九勝曾直言，「目前距離入股仍有相當的難度」。惟他指，萬科一直密切地在跟泰禾集團聯繫，幫他們把關一些專業問題。如果能符合此前約定的入股條件，萬科仍然會履約。