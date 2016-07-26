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內房爆連環船 傳融創求救 大摩料政策下月鬆綁
11 分前
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中國恒大地產富力地產融創中國摩根士丹利三條紅線黃酒小鎮時代中國雅居樂合景泰富禹洲集團華人置業劉鑾雄陳凱韻甘比減持中國奥園恒基地產李家傑郭梓文配售
內房爆連環船 傳融創求救 大摩料政策下月鬆綁
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融創紹興分部傳向地方政府發求救信。(資料圖片)

危│機│擴│散

中國恒大集團(3333)債務危機未見脫困之際，其他次線內房債務壓力亦漸漸浮面！繼富力地產(2777)債券暴挫後，近日到融創中國(1918)債價受壓，上周更傳出集團旗下紹興分部向地方政府「求救」，指旗下項目在調控政策下銷售重創，今年6至8月紹興區合約銷售大挫62%，懇請政府給予政策上的專項支持。摩根士丹利昨有報告指，內地監管政策令內房違約風險上升，並估計下月起政策會漸放鬆，包括先下調存款準備金率(RRR)50個點子，今年底至明年初，更有機會放寬按揭限額等。

大摩指，過去兩個月內地金融市場持續受衝擊，令市場潛在系統風險升溫，內地最直接影響是去年8月頒布的「三條紅線」要求令部分內房受壓；另外過去兩個月在按揭限額壓抑內房需求下，內地物業的需求亦下滑。該行估計，內地住宅物業活動每跌10個百分點，對內地經濟增長會有1個百分點的影響，在內房的溢出效應、再加上新冠肺炎疫情影響消費，料今年第四季內地經濟增長低於5%，去年同期為5.5%。因此，大摩認為目前已臨政策拐點，當局將推措施如刺激末季基建。

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孫宏斌掌舵的融創今年瀉近35%。(資料圖片)

融創股價瀉9% 次線內房跟跌

至於傳融創紹興分部致函紹興政府的救助信中，融創指今年是內房的轉折年，「環境變化最劇烈、最顛覆的一年」，又言6月3日以來紹興多次出台的樓市調控政策，包括限購限售、限地價限售價、收緊房貸等，令購房意欲大減，旗下投資77億元人民幣的黃酒小鎮項目，在8月開售至今只回籠2億元人民幣，平均每日只賣出1至兩套房。文中又指，融創的流動性也「碰到很大的障礙和困難」，難以維持分部每年8億元人民幣的資金成本。

受消息影響，融創股價昨大瀉9.4%，至12.96元，本月累瀉34.9%；部分次線內房亦明顯走低，時代中國(1233)及雅居樂(3383)瀉超過4%，合景泰富(1813)及禹洲集團(1628)分別挫3.9%及3.6%，後者本月更已累失29.3%。

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劉鑾雄夫婦半個月沽逾4億股恒大

至於恒大危機未見大轉機，令股東仍沽不停。聯交所股權披露顯示，華人置業(127)主要股東劉鑾雄及行政總裁兼執行董事陳凱韻(甘比)夫婦分別在上周一(20日)、五(24日)及昨日(27日)減持恒大，合共沽出約2.4億股，每股平均價介乎2.2144元至2.6845元，共套現6.1億元，持股量由7.24%，大降至4.68%，已屆低於5%的毋須披露水平。劉鑾雄及甘比對上一次披露減持在9月10日，及至27日約半個月期間，二人持股累計減少4.35億股，意味期間有約1.95億股的未披露減持，即實際套現額度更大。

恒大昨收市報2.55元，大升8%，成交額4.6億元。目前劉鑾雄及甘比二人仍持有約6.2億股恒大，市值約15.8億元。
 

恒地李家傑扒逆水 斥4億購奧園

內房有人狠沽，亦有人趁機入市。中國奥園(3883)指，發行逾2.69億股新股，集資最多10億元，當中配售約1.08億股新股予恒基地產(012)聯席主席李家傑旗下Successful Lotus，每股作價3.708元，涉資約4億元，佔已擴大發行股本約3.64%。另外奧園同時向主席郭梓文配售約1.62億股新股，涉資約6億元，佔已擴大發行股本約5.46%。集團指，集資淨額約9.98億元，將用於營運資金及一般企業用途。
 

內房爆連環船 傳融創求救 大摩料政策下月鬆綁

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/內房爆連環船-傳融創求救-大摩料政策下月鬆綁-286514
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