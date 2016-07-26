內房爆連環船 傳融創求救 大摩料政策下月鬆綁

危│機│擴│散

中國恒大集團(3333)債務危機未見脫困之際，其他次線內房債務壓力亦漸漸浮面！繼富力地產(2777)債券暴挫後，近日到融創中國(1918)債價受壓，上周更傳出集團旗下紹興分部向地方政府「求救」，指旗下項目在調控政策下銷售重創，今年6至8月紹興區合約銷售大挫62%，懇請政府給予政策上的專項支持。摩根士丹利昨有報告指，內地監管政策令內房違約風險上升，並估計下月起政策會漸放鬆，包括先下調存款準備金率(RRR)50個點子，今年底至明年初，更有機會放寬按揭限額等。

大摩指，過去兩個月內地金融市場持續受衝擊，令市場潛在系統風險升溫，內地最直接影響是去年8月頒布的「三條紅線」要求令部分內房受壓；另外過去兩個月在按揭限額壓抑內房需求下，內地物業的需求亦下滑。該行估計，內地住宅物業活動每跌10個百分點，對內地經濟增長會有1個百分點的影響，在內房的溢出效應、再加上新冠肺炎疫情影響消費，料今年第四季內地經濟增長低於5%，去年同期為5.5%。因此，大摩認為目前已臨政策拐點，當局將推措施如刺激末季基建。

融創股價瀉9% 次線內房跟跌

至於傳融創紹興分部致函紹興政府的救助信中，融創指今年是內房的轉折年，「環境變化最劇烈、最顛覆的一年」，又言6月3日以來紹興多次出台的樓市調控政策，包括限購限售、限地價限售價、收緊房貸等，令購房意欲大減，旗下投資77億元人民幣的黃酒小鎮項目，在8月開售至今只回籠2億元人民幣，平均每日只賣出1至兩套房。文中又指，融創的流動性也「碰到很大的障礙和困難」，難以維持分部每年8億元人民幣的資金成本。

受消息影響，融創股價昨大瀉9.4%，至12.96元，本月累瀉34.9%；部分次線內房亦明顯走低，時代中國(1233)及雅居樂(3383)瀉超過4%，合景泰富(1813)及禹洲集團(1628)分別挫3.9%及3.6%，後者本月更已累失29.3%。

劉鑾雄夫婦半個月沽逾4億股恒大

至於恒大危機未見大轉機，令股東仍沽不停。聯交所股權披露顯示，華人置業(127)主要股東劉鑾雄及行政總裁兼執行董事陳凱韻(甘比)夫婦分別在上周一(20日)、五(24日)及昨日(27日)減持恒大，合共沽出約2.4億股，每股平均價介乎2.2144元至2.6845元，共套現6.1億元，持股量由7.24%，大降至4.68%，已屆低於5%的毋須披露水平。劉鑾雄及甘比對上一次披露減持在9月10日，及至27日約半個月期間，二人持股累計減少4.35億股，意味期間有約1.95億股的未披露減持，即實際套現額度更大。

恒大昨收市報2.55元，大升8%，成交額4.6億元。目前劉鑾雄及甘比二人仍持有約6.2億股恒大，市值約15.8億元。



恒地李家傑扒逆水 斥4億購奧園

內房有人狠沽，亦有人趁機入市。中國奥園(3883)指，發行逾2.69億股新股，集資最多10億元，當中配售約1.08億股新股予恒基地產(012)聯席主席李家傑旗下Successful Lotus，每股作價3.708元，涉資約4億元，佔已擴大發行股本約3.64%。另外奧園同時向主席郭梓文配售約1.62億股新股，涉資約6億元，佔已擴大發行股本約5.46%。集團指，集資淨額約9.98億元，將用於營運資金及一般企業用途。



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