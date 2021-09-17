內房當災｜新力斬倉式插九成 董事長曾傳遭詐騙

內房股新力控股(2103)今日斬倉式下跌，股價今早高見4.02元，午後突然直插，並多度觸發「市場波動調節機制」而進入5分鐘冷靜期，但冷靜過後仍持續大瀉，最低見0.37元，由高位狠插90.4%，並於3時38停牌，停牌前報0.5元，仍大瀉3.35元或87%，成交額高達1.96億元。市值單日蒸發逾119億元。

新力控股在2019年11月上市，上市價3.98元，股價最高曾見4.58元。

江西出房策 惠譽降展望

消息方面，新力控股主要在江西紮根，江西省住房城鄉建設廳及發改委等八部門上周末印發《江西省持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案》通知，擬整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等。另外，評級機構惠譽早前將新力控股評級展望由「穩定」下調至「負面」，維持評級為「B+」，以反映該公司債務融資渠道受阻，進入債市的能力減弱。而集團下月到期的2.5億美元、票面息9.5厘的債券上周亦大瀉。

而在今年7月初，網上曾流傳一封「新力地產老闆求救信」的信件流出，指董事長張園林遭詐騙，集團及後澄為子虛烏有、惡意中傷。