內房股彩生活未能如期還債 今復牌急跌四成

花樣年 （1777）與子公司彩生活 （1778） 聯合公布，由於彩生活未有於10月4日到期日償還貸款，總值7億元（人民幣，下同），因此貸款人碧桂園服務 （6098） 已強制執行協議項下的權利，要求彩生活無條件轉讓從事物管服務的鄰里樂100%股權。

彩生活今早復牌，股價急插四成，低見1.53元，再創歷史新低。截至上午11時，彩生活跌32.8%，報1.7元。花樣年繼續停牌。

花樣年同未能償還債務

為補足鄰里樂的價值，即原先協定代價33億元與貸款的差額，碧桂園服務將根據原股份轉讓協議，向彩生活支付的首期付款23億元，由彩生活保留。碧桂園服務則將於補充協議確認日期或之前，向彩生活另行支付3億元。

花樣年是由前中國國家副主席曾慶紅的侄女曾寶寶所創辦。目前仍停牌，停牌前股價0.56元。此前公司指，公司未能償還在2021年10月4日付款的2.06億美元（約16.07億港元）債務。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)