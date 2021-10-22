內房股當代置業涉違約走數近20億元 融創預告有力還12月到期債務 股價照大跌9%

再有內房股債務違約。當代置業 （1107） 在開市前公告，無法在10月25日到期日，支付2.5億美元（約19.5億港元）、12.85厘優先票據的本金和利息，股份繼續停牌。

當代置業解釋，受宏觀經濟、樓市環境，還有疫情等因素影響，導致預計之外的資金周轉問題。公司正評估財務狀況，會與法律顧問合作，另外聘請獨立財務顧問協助規劃債務狀況。

當代置業違約早有先兆，其公司於月中公布，尋求先贖回有關優先票據35%，剩餘部分延長三個月還款，但上周四（21日）公告又指，延長還款期非最佳選項，放棄計劃。

融創預告有力還12月到期債務 股價續跌9%

另一方面，融創中國 （1918） 向投資者表示，融創有充足流動性應對12月到期的幾項私募債務融資工具，涉及債務的本金額達6.2億美元（約48.4億港元）。不過，融創中國未回應傳聞。

融創中國屬較重債的主要內房股，其債務流動性一直引起市場留意。據外電引述知情人士和信貸投資者，融創中國在保證流動性足以應對的同時，也在尋求其他選項，包括持有人會否同意展期。

融創中國今日股價曾大跌9%，截至下午1時45分，報17.34元，跌8.16%。

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