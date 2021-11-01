內房股當代置業遭債權人要求提早還逾億元債務 另宣布撤消派中期息

正面臨債務問題的內房股當代置業（1109）發公告，表示遭到一名境外債權人要求提供償還本金及利息合共2,360萬美元（約1.84億港元）。同時為保留現金資源，會撤銷2021年中期派息每股0.0481元，涉及1.344億元。

同時集團又透露，在未能如期償還2021年10月美元債後，已導致或可能導致其須加快償還，若干其他現有重大融資安排款項，包括2023年到期的9.8厘綠色優先票據。截至昨日，2023年到期票據本金額3.21億美元（約25億港元）仍未獲償還，惟集團並未接獲任何2023年到期票據持有人通知，須作出任何加快償還行動。

有境外債權人要求提早償還逾億元債務

公司又指出，近期已表接獲一名境外債權人通知，因相關款項未獲支付而要求提早償還一筆債務連利息，合共2,360萬美元（約1.84億港元），並宣告與此相關的若干相關擔條安排可強制執行。目前正與債權人商討豁免加快償還及強制執行行動。

公司指出董事會及管理層目前正確認還款責任，及有關貸權人可能要求償還其他融資安排總金額，並將適時向市場作更新。