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內房股花樣年中國架構合併　成立債務重組小組
2021-10-12
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花樣年內房股債務合併方案曾寶寶
內房股花樣年中國架構合併　成立債務重組小組
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花樣年中國架構合併，成立債務重組小組。（網上圖片）

中證網報道，內房股花樣年（1777）表示，花樣年中國集團與全資子公司花樣年地產集團組織架構合併，針對此次境外流動性問題基礎上，增設專門的債務與資產重組小組。

花樣年續指，債務與資產重組小組將由花樣年執行董事柯卡生擔任小組組長，在董事會和公司管理層的領導下，統籌集團債務與資產重組工作，按市場化、法治化的原則，化解流動性風險。小組下設政府與合作項目執行組、金融機構執行組、執行秘書。

據報花樣年今年7月已重新梳理編制配置原則

據稱，花樣年在今年7月已開始為公司減磅，重新梳理編制配置原則，並在8月份啟動合併方案，以進一步提高公司決策效率與執行質量，拉通協同，聚焦經營。

花樣年是由前中國國家副主席曾慶紅的侄女曾寶寶所創辦。目前仍停牌，停牌前股價0.56元。此前公司指，公司未能償還在2021年10月4日付款的2.06億美元（約16.07億港元）債務。

相關新聞：

內房股花樣年再有非執董辭任　指未被及時知會重要事項　董事會人數未合規

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/內房股花樣年中國架構合併　成立債務重組小組-288382
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