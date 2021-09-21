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內房股融創傳現資金困難　向紹興政府去信求助　報道其後已刪除
1 小時前
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內房股融創中國紹興
內房股融創傳現資金困難　向紹興政府去信求助　報道其後已刪除
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內房股融創傳現資金困難，向紹興政府去信求助。（資料圖片）

繼中國恒大（3333）後，融創中國（1918）亦傳出出現資金危機。《彭博》引述融創旗下紹興分部的一封信件顯示，公司正尋求地方政府援助。消息拖累，截至下午2時15分，融創股價見今日新低13.28元，跌7.13%。

有關信件提及，「今年是地產行業的轉折之年，也是環境變化最劇烈、最顛覆的一年」，其資金流動性碰到障礙和困難，自6月3日以來，紹興多次推出樓市調控政策，調控力度非常大，導致龐大的自住群體，尤其是改善客戶在這次調控中失去購房資格。

內媒及後刪除相關報道原文

同時，信件再稱，政策和環境急劇變化，嚴重打亂企業經營節奏，並對今年房地產銷售趨勢並不樂觀，懇請政府給予政策上的專項支持。據了解，內媒《風財訊》率先爆出相關消息，不過相關報道原文，其後已被刪除。

融創中國的美元債券在信件傳出後於上周五急跌，其中票息5.95厘2024年到期的債券跌至紀錄低位，而融創股價今年至今已累計跌五成。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/內房股融創傳現資金困難　向紹興政府去信求助　報道其後已刪除-286392
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