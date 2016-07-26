內房金九落空 銷售或瀉三成

中國恒大集團(3333)債務問題繼續發酵，市場關注其還債及套現能力外，亦注視其他內房商財政及套現能力等問題，9月及10月為內地房產銷售旺季，俗稱「金九銀十」，分析普遍預期上月銷售風光不再或瀉約三成，本月亦難樂觀，跌幅料進一步擴大。

碧桂園上月合約銷售減29%

碧桂園(2007)上月歸屬股東權益合同銷售額456.6億元人民幣(約559億港元)，按年少29.4%或189.7億元人民幣，合約銷售面積576萬方米，減24.1%。按月計銷售及銷售面積分別多1%及4.7%。碧桂園昨報8.01元，跌0.5%，成交額約2億元。另外，建業地產(832)上月銷售53.75億元人民幣，按年少17.5%，銷售面積挫10.9%至73萬方米，銷售額及面積按月多2.2%及跌0.1%。佳兆業(1638)上月合約銷售57.01億元人民幣，合約建築面積30.58萬方米。

9月及10月原本是內房集中推盤大力搶佔市場，惟據內地傳媒指內房百強上月銷售8,443.4億元人民幣，按年降36.6%，跌幅較7月及8月擴大，其中碧桂園、融創中國(1918)、萬科企業(2202)及保利發展跌幅居前四位。報道稱買房者持觀望，除原本「買漲不買跌」的心態外，近期發生房企的負面消息，亦憂房企能否如期交樓等，現在最大難題是如何恢復買家信心，現時打折降價效果也不明顯。

大摩指恒大合景泰富最遜色

摩根士丹利料上月內房銷售跌三成，其中恒大及合景泰富(1813)分別料按年瀉93%及49%表現最差，恒大首9個月更挫17%最弱。該行早前曾指，內地下半年面對三大風險，包括恒大違約風險、今年6月以來樓市迅速放緩，以及潛在的房地產稅的試點擴大。首選華潤置地(1109)及龍湖集團(960)。內房毛利率料受壓，故將今年2023年平均核心盈利預測降6%至13%。

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