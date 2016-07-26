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內房金九落空 銷售或瀉三成
2 小時前
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中國恒大集團金九銀十碧桂園建業地產佳兆業融創中國萬科企業合景泰富華潤置地龍湖集團摩根士丹利大摩
內房金九落空 銷售或瀉三成

中國恒大集團(3333)債務問題繼續發酵，市場關注其還債及套現能力外，亦注視其他內房商財政及套現能力等問題，9月及10月為內地房產銷售旺季，俗稱「金九銀十」，分析普遍預期上月銷售風光不再或瀉約三成，本月亦難樂觀，跌幅料進一步擴大。

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內房上月合約銷售普遍下跌。(資料圖片)

碧桂園上月合約銷售減29%

碧桂園(2007)上月歸屬股東權益合同銷售額456.6億元人民幣(約559億港元)，按年少29.4%或189.7億元人民幣，合約銷售面積576萬方米，減24.1%。按月計銷售及銷售面積分別多1%及4.7%。碧桂園昨報8.01元，跌0.5%，成交額約2億元。另外，建業地產(832)上月銷售53.75億元人民幣，按年少17.5%，銷售面積挫10.9%至73萬方米，銷售額及面積按月多2.2%及跌0.1%。佳兆業(1638)上月合約銷售57.01億元人民幣，合約建築面積30.58萬方米。

9月及10月原本是內房集中推盤大力搶佔市場，惟據內地傳媒指內房百強上月銷售8,443.4億元人民幣，按年降36.6%，跌幅較7月及8月擴大，其中碧桂園、融創中國(1918)、萬科企業(2202)及保利發展跌幅居前四位。報道稱買房者持觀望，除原本「買漲不買跌」的心態外，近期發生房企的負面消息，亦憂房企能否如期交樓等，現在最大難題是如何恢復買家信心，現時打折降價效果也不明顯。

大摩指恒大合景泰富最遜色

摩根士丹利料上月內房銷售跌三成，其中恒大及合景泰富(1813)分別料按年瀉93%及49%表現最差，恒大首9個月更挫17%最弱。該行早前曾指，內地下半年面對三大風險，包括恒大違約風險、今年6月以來樓市迅速放緩，以及潛在的房地產稅的試點擴大。首選華潤置地(1109)及龍湖集團(960)。內房毛利率料受壓，故將今年2023年平均核心盈利預測降6%至13%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/內房金九落空-銷售或瀉三成-287332
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