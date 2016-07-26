Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
內險季績大倒退 國壽最傷少賺五成
3 小時前
#Hashtags
內險中國平安保險中國人壽季績中國財險中國人民保險集團新華保險
內險季績大倒退 國壽最傷少賺五成
news-images
國壽股價本月累升一成。(資料圖片)

盈│利│大│削

內險股今年第三季業績普遍倒退，繼中國平安保險(2318)上季少賺逾三成後，中國人壽(2628)純利更大削54.5%，至75.27億元(人民幣，下同)(約92.8億港元)，是眾多內險股中，表現最差。國壽昨收14港元，本月累升近一成。

國壽上季營業收入1,751億元，跌1.5%，首9個月賺485億元，升3%，營業收入揚5.2%，至7,277.7億元，新業務價值瀉19.6%，截至9月底，投資資產約4.54萬億元，較去年底增10.9%，總投資收益1,656.9億元，按年漲12.8%，總投資收益率5.25%；淨投資收益1,392.03億元，升13.4%，淨投資收益率為4.4%。

人保首三季純利升一成

中國人民保險集團(1339)上季少賺36.6%，至38.9億元，因賠付支出、提取準備金增加等，首三季純利升10.9%，至207.7億元，已賺保費3,988億元，少1.8%，投資收益509.1億元，增13.4%。中國財險(2328)上季倒退16%，至34.9億元，首三季純利199.9億元，增15.3%，承保利潤32億元，挫34.3%，總投資收益升24.1%，至216.6億元。已賺保費跌2.1%，至2,925億元。

新華保險(1336)上季純利挫51.2%至14.08億元，因會計變更影響，首三季多賺7.6%至119.5億元，已賺保費1,349億元，揚2.6%，投資收益多22%至487億元。

內險季績大倒退 國壽最傷少賺五成

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/內險季績大倒退-國壽最傷少賺五成-290753
#Hashtags
內險中國平安保險中國人壽季績中國財險中國人民保險集團新華保險
Am730

319方呎起 主打一兩房 啟德新盤接力吸客

啟德新盤｜MONACO ONE樓書出爐 面積319方呎起

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
319方呎起 主打一兩房 啟德新盤接力吸客
Am730
Am730
啟德新盤｜MONACO ONE樓書出爐 面積319方呎起
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多