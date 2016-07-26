內險季績大倒退 國壽最傷少賺五成

盈│利│大│削

內險股今年第三季業績普遍倒退，繼中國平安保險(2318)上季少賺逾三成後，中國人壽(2628)純利更大削54.5%，至75.27億元(人民幣，下同)(約92.8億港元)，是眾多內險股中，表現最差。國壽昨收14港元，本月累升近一成。

國壽上季營業收入1,751億元，跌1.5%，首9個月賺485億元，升3%，營業收入揚5.2%，至7,277.7億元，新業務價值瀉19.6%，截至9月底，投資資產約4.54萬億元，較去年底增10.9%，總投資收益1,656.9億元，按年漲12.8%，總投資收益率5.25%；淨投資收益1,392.03億元，升13.4%，淨投資收益率為4.4%。

人保首三季純利升一成

中國人民保險集團(1339)上季少賺36.6%，至38.9億元，因賠付支出、提取準備金增加等，首三季純利升10.9%，至207.7億元，已賺保費3,988億元，少1.8%，投資收益509.1億元，增13.4%。中國財險(2328)上季倒退16%，至34.9億元，首三季純利199.9億元，增15.3%，承保利潤32億元，挫34.3%，總投資收益升24.1%，至216.6億元。已賺保費跌2.1%，至2,925億元。

新華保險(1336)上季純利挫51.2%至14.08億元，因會計變更影響，首三季多賺7.6%至119.5億元，已賺保費1,349億元，揚2.6%，投資收益多22%至487億元。

內險季績大倒退 國壽最傷少賺五成