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全球第二 上季賣逾5千萬部 小米手機出貨破紀錄
37 分前
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全球第二 上季賣逾5千萬部 小米手機出貨破紀錄
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小米收購自動駕駛技術公司。(資料圖片)

推│升│業│績

受惠智能手機業務表現出眾，帶動小米集團(1810)截至今年6月底第二季純利82.68億元(人民幣，下同)(約100.7億港元)，按年飆83.9%，營業額增64%至877.8億元，非國際財務報告準則計經調整淨利潤63.2億元勝預期，按年漲87.4%，按季則升4.2%，營業額及經調整淨利潤齊創季度新高。該股同時加快「造車」進度，宣布收購自動駕駛技術公司深動科技(Deepmotion)。

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小米第二季智能手機全球市場佔有率16.7%，躍升第二位，收入及出貨量均創新高分別達591億元及5,290萬部，均升86.8%，內地市場佔有率16.8%排第三。智能手機收入佔整體收入進一步增至67.3%，按年多8.2個百分點，毛利69.9億元，漲2倍。未來續推進手機雙品牌策略，加大對先進技術、人才和渠道的投入，推出高端手機產品，早前推出首款內嵌屏下攝像頭的全面屏手機Xiaomi MIX 4。

至於小米上半年賺160.5億元，漲1.4倍，較預期上限為佳，營業額1,646.7億元，揚59.5%，毛利293億元，飆92%，按公允價值計入損益之投資公允價值變動收益62.2億元，漲1.3倍。非國際財務報告準則計經調整淨利潤123.9億元，升118%。上市至今，仍未派發中期息。

小米3月宣布進軍智能電動車領域以來終有行動，斥資7,737萬美元(約6億港元)收購從事家自動駕駛技術的Deepmotion全部股權，後者專注為高級輔助駕駛系統(ADAS)和自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧軟件解決方案。小米總裁王翔稱智能駕駛是智能電動車最核心技術之一，收購可縮短自動駕駛上市時間，並配合人工智能等技術領域，加速無人駕駛技術研發，但未正面回應是否有意收購中國恒大集團(3333)所持恒大汽車(708)股權。

王翔稱，全球智能手機和電子產品商下半年將面對「缺芯」問題，「缺芯」將是下半年生產線面臨最大挑戰。


瑞聲中聲息0.2元 飆1倍
瑞聲科技(2018)指，截至今年6月底止中期純利9.2億元(約11.2億港元)，按年增近1.9倍，中期息每股派0.2港元，漲1倍。期內營業額86億元，揚近一成，毛利增32.8%至24.1億元，毛利率28.1%，飆4.9個百分點。

美圖公司(1357)中期虧損擴大至1.29億元(約1.55億港元)，去年同期蝕1,595萬元。經調整利潤淨額漲33.8%，至3,335.8萬元。每股虧損0.03元，維持不派息。


美圖持虛幣帳面值近8億
美圖披露，截至6月底已購買以太幣及比特幣的公允價分別約6,520萬美元及3,220萬美元，並已就購買虛擬貨幣入帳為無形資產，因此購買比特幣的公允價減少約1.119億元已確認為減值，購買以太幣公允價值增加約9,490萬元未確認為重估收益。目前集團持有的以太幣帳面值3.26億元，比特幣帳面值3.2億元，合共近6.5億元(約7.9億港元)。


快手第二季蝕85億
快手科技(1024)第二季虧損收窄至70.36億元(約84.6億港元)，遜預期，去年同期蝕375.99億元，經調整虧損淨額則擴大至47.7億元，去年同期蝕19.38億元。上半年虧損收窄4.9%至647.87億元，經調整虧損淨額96.89億元，蝕額擴大54.2%，每股虧損18.58元，不派中期息。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/全球第二-上季賣逾5千萬部-小米手機出貨破紀錄-281951
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