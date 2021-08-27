全面狙擊 空軍未收手 科企淡倉續升

沽│空│統│計

科網股今季起大冧市，拖低恒生指數7月至今本季暫累瀉3,420點或11.9%，至25,407點，恒生科技指數更大瀉逾22%。不過科企累積一定跌幅後，估計獲利已豐的空軍卻未見收手，部分重磅股今季淡倉不跌反升，兩大巨頭阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)今季累挫29.1%及20.1%，前者最新淡倉額63億元，股數在7月後揚23.3%；後者淡倉額117億元，股數多11.6%。

港股連月走低後，大市沽空率卻未見大縮，反而上周四再出現高達17.4%的極高沽空率。按本報統計證監會截至本月20日淡倉申報數據，除騰訊及阿里，聯想集團(992)、美團(3690)、舜宇光學(2382)、平安好醫生(1833)、小米集團(1810)、京東健康(6618)及京東集團(9618)今季的淡倉股數全數錄得上升，當中京東健康淡倉額41.5億元，淡倉在今季勁飆28.3%，好醫生亦大增15.3%。

至於少數獲空軍撤離的科網股份，均為今季跌幅較顯著的次線科企，如快手(1024)今季股價大瀉63.3%，淡倉股數亦減少15.6%；微盟集團(2013)蒸發36.8%市值，淡倉則跌18.2%；今季走低32.5%的比亞迪電子(285)，淡倉亦有近19%下降。

加重彈藥內銀對沖

值得留意的是，空軍繼瞄準新經濟股的同時，亦在舊經濟股、尤其內銀身上加重彈藥。中國平安保險(2318)淡倉額持續高企，最新仍錄350億元，今季淡倉股數續升近半成，而招商銀行(3968)、郵儲銀行(1658)及建設銀行(939)等的淡倉股數亦急升，分別多29.5%、27.1%及72.8%，不排除空軍雖然未有大手在科網股止賺，但卻以全方面位部署新舊經濟股的策略作對沖。



ADR乏方向 騰訊續走低

至於港股美國預託證券(ADR)則未見方向，新舊經濟股兩邊走，滙豐控股(005)ADR較港升0.7%，中國人壽(2628)亦揚1.3%；不過騰訊ADR卻較港大跌1.6%，阿里巴巴亦跌0.4%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日走低28點或0.1%，至25,378點。