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兩房樓價｜高層有價有市 連天台戶賣幾錢？
1 小時前
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兩房樓價｜高層有價有市 連天台戶賣幾錢？
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薈朗兩房連天台單位5年升值約19%。(資料圖片)

市場上對兩房戶有需求，當中屬高層單位更有價有市，馬鞍山連錄兩宗「9球」水平成交。

薈朗連天台戶呎售2.1

中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山薈朗2座高層連天台單位，實用面積約427方呎，兩房間隔，連天台約392方呎，以900萬元易手，實用平均呎價約21,077元。原業主於2016年以759萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利約141萬元或19%離場。

海典居減價15萬易主

世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧指，馬鞍山海典居8座高層C室，實用面積約559方呎，兩房間隔，望海景。原叫價960萬元，放盤1個月，減價15萬元，至945萬元沽出，實用面積呎價約16,905元。據了解，原業主於2016年4月以610萬元購入單位，持貨逾5年至今沽售，帳面賺335萬元或約55%。

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將軍澳廣場兩房議價後以848萬元成交。(陳奕釗攝)

將軍澳廣場逾18年升值4.3

至於「8球」水平可於九龍及港島搵到中層兩房單位，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，將軍澳廣場3座中層A室，實用面積約445方呎，屬兩房兩廳間隔，單位座向東南方，望內園景，議價後以848萬元成交，折合實用呎價約19,056元。原業主於2003年4月僅以160萬元購入單位，持貨逾18年，現轉手帳面大幅獲利688萬元或約4.3倍離場。

首置客入市健威花園

世紀21北山地產客戶經理楊詠詩透露，北角健威花園A座中層03室，實用面積約456方呎，兩房間隔，座向北面，享少海景，獲區外首置客以812萬元承接，實用面積呎價約17,807元，屬市價水平。據了解，原業主早於1990年11月購入單位自住，當時作價170萬元，持貨近31年至今沽出，帳面獲利642萬元或近3.8倍。

映灣園776萬成交

去到新界區，就可以用「7球」入手兩房，不過屬中低層單位。利嘉閣地產皇牌屋苑藍天海岸分行聯席董事劉景駿稱，東涌映灣園8座中低層F室，實用面積約548方呎，屬兩房間隔，外望開揚山景，以776萬元沽出，折合實用面積呎價約14,161元。據悉，原業主於2007年11月以約199萬元購入單位，持貨至今約14年，現轉手帳面賺約577萬元或2.9倍。劉景駿補充，映灣園現時約有241個單位放售，最低入場價由580萬元起。

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映灣園現時約有241個單位放售，最低入場價由580萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/兩房樓價｜高層有價有市-連天台戶賣咩價？-281921
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