兩日殺牛逾千二隻 港股超賣 好友守二萬四

輪│證│失│血

監管風暴恐慌未止，昨再流傳美國或限制美國基金投資中港市場，並引爆美基金大舉拋售港股。雖然傳聞未經證實，但已令市場成驚弓鳥，恒指昨大瀉逾1,105點或4.2%，至25,086點，單日749隻牛證打靶，當中226隻為恒指牛，連同周一合共屠牛1,279隻。不過在連續3日的大沽壓後，恒指9日相對強弱指數(RSI)已跌至約19的極嚴重超賣水平，令本已焦頭爛額的博反彈資金昨繼續勇武，牛證及認購證再明顯吸資，惟牛證好友收回價已大退守至24,000點水平。不過有大行則認為未到撈底時。

法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，恒指連續兩日暴挫千點後，市場已缺乏近價熊證選擇，輪證資金仍以博反彈為主，但由於殺牛速度極急，因此普遍轉以購證部署，選擇的恒指購證行使價在26,500點至27,500點水平，牛證則以流入收回價在24,000點水平的資金最多；另外她指「ATMXJ」亦有大量資金博反彈，騰訊控股(700)以收回價在420元的牛證最受捧。騰訊昨報446元，大跌近9%。



恒指跌至黃金比率支持位

以短線技術走勢看，恒指昨曾跌穿二萬五，除墮入極嚴重超賣水平，以去年9月低位及今年2月逾萬點升市計出的黃金比率，恒指回吐0.618倍的支持位在24,976點，即昨日已觸及，普遍被視為可見短線支撐，惟倘失守，下一個支持位0.764倍則在23,509點。不過在近日的急跌後，恒指10天移動平均線(昨處27,208點)今日勢跌穿俗稱牛熊分界線的250天線(昨處27,200點)，出現小型死亡交叉，長線走勢轉弱。



大摩：短線仍受壓 未到撈底時

摩根士丹利發表報告指，相信今次由監管風暴引爆的大跌市或超過兩成，由於投資者情緒急轉直下，而目前MSCI中國指數的風險溢價，仍遠低於過去10年的高峰，因此認為市場短線仍會受壓，仍未到撈底時。該行對MSCI中國的基本目標為81，12個月預測市盈率降至11.5倍，與去年初新冠肺炎爆發初期的估值相若；而參考2018年中央收緊手遊業時，指數的12個月預測市盈率可低至9.6倍。

該行又指，MSCI中國指數當中的科企及教育股的指數比重約有44%，遠高於缺乏重磅科技股的A股，因此MSCI中國受監管風暴的衝擊會較A股大。