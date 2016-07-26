Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
冀降每月燒錢額 續撲水 國泰年半累蝕292億
1 小時前
#Hashtags
新冠肺炎航空業國泰航空燒錢虧損摩根士丹利賀以禮疫苗裁員鄧健榮林紹波融資創科實業聯想集團業績
冀降每月燒錢額 續撲水 國泰年半累蝕292億
news-images
國泰可動用流動資金328.19億元，預期可應付未來至少12個月的營運。 (資料圖片)

貨│運│強│勁

受新冠肺炎疫情持續衝擊航空業，國泰航空(293)今年上半年續蝕75.65億元，較去年同期虧損98.65億元收窄23.3%，但已連續3個半年度見紅，累計共蝕292.13億元，維持不派中期息。該股預期第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的30%，預計下半年貨運業務續強勁，但會維持審慎現金管理方針，冀餘下時間現金消耗降至每月10億元以下，上半年每月約15億元，並續考慮不同融資渠道。

國泰昨收報6.42元，升3.6%或0.22元，成交6,120萬元，今年以來暫累挫逾一成。摩根士丹利指，業績符預期，約佔全年預期虧損116億元約65%，意味下半年料蝕40億元，予其「跑贏大市」評級，目標價7.6元，即較現水平有18%升幅。

期內收入158.54億元，跌42.7%，當中客運錄7.48億元，瀉93.2%，貨運服務錄127.02億元，微升0.1%，員工開支則削33.3%，至57.46億元，著陸、停泊及航線開支及燃油開支分別減46%及68%，燃油對沖收益6.2億元，去年虧損15.99億元，香港快運虧損擴大至9.76億元，去年蝕7.79億元。


未回應會否再裁員 客運需求料增
主席賀以禮指，疫苗接種進度令人鼓舞，但仍未有確切復甦進度和時間，現時運作的客運航班僅及疫情前小部分，冀下季將可載客量最高調整至疫情前水平30%。另續審慎管理成本，除今年高層減薪外，並推出第三輪特別休假計劃，獲八成員工支持，及推一系列員工休假、無薪假、自願離職和提前退休計劃，但他未有正面回應會否再裁員。行政總裁鄧健榮補充說，暫無計劃年內再要求員工參與放無薪假計劃，國泰顧客及商務總裁林紹波指，本月及9月乘客需求量明顯增加，主要是中港學生須回英國、美國或歐洲等地區上學，將因應需求而提升運力。

目前國泰借款淨額751.39億元，漲1.8%，可動用流動資金328.19億元，多14.8%，預期可應付未來至少12個月的營運。對於會否再有資金需求，如政府注資等，常務董事及財務總裁沈碧嘉指，會考慮不同渠道融資，及有信心在資本市場籌集資金，而港府提取融資期限亦已延長12個月。


創科賺41億 中期息飆六成
藍籌股創科實業(669)上半年純利5.24億美元(約40.9億港元)，按年多57.9%，營業額63.94億美元，升52%，毛利率多0.6個百分點，為連續13個上半年錄增長，至38.6%，每股盈利28.62美仙，每股中期股息85仙，大增六成。

各地區及業務單位均錄得可觀銷售額增長，其中北美及歐洲分別錄50.2%和62.3%上升，其他地區增50%。分部業績方面，電動工具分部業務銷售額增55.3%，至58億美元；地板護理及清潔業務銷售額揚25.3%，至5.74億美元，佔總銷售額9%。該股昨收報145元，跌0.2%，成交額8.1億元。


聯想純利漲1.2倍 股價抽升7.5%
聯想集團(992)公布6月底止首季純利4.66億美元(約36.3億港元)，按年大增1.2倍，收入169.29億美元，升27%，毛利亦漲38%，至28.24億美元，毛利率16.7%，升1.4個百分點。業績理想，聯想收8.02元，飆7.5%。期內三大業務中，智能設備及方案服務均錄溢利，前者賺10.95億美元，多42.6%，後者錄2.63億美元，升50.8%，基礎設施方案虧損收窄至1,079萬美元。計劃中期將其研發投入加倍，使其在下一代產品設計、解決方案和運營效率方面的競爭優勢提升到一個新的水平，以聯想先進生產調度系統(LAPS)為例，可以將生產效率提高18%，並減少生產線空閒時間。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/冀降每月燒錢額-續撲水-國泰年半累蝕292億-280037
#Hashtags
新冠肺炎航空業國泰航空燒錢虧損摩根士丹利賀以禮疫苗裁員鄧健榮林紹波融資創科實業聯想集團業績

回流中概股賺幅收窄 理想汽車暗盤損手

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
回流中概股賺幅收窄 理想汽車暗盤損手
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多