冀降每月燒錢額 續撲水 國泰年半累蝕292億

貨│運│強│勁

受新冠肺炎疫情持續衝擊航空業，國泰航空(293)今年上半年續蝕75.65億元，較去年同期虧損98.65億元收窄23.3%，但已連續3個半年度見紅，累計共蝕292.13億元，維持不派中期息。該股預期第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的30%，預計下半年貨運業務續強勁，但會維持審慎現金管理方針，冀餘下時間現金消耗降至每月10億元以下，上半年每月約15億元，並續考慮不同融資渠道。

國泰昨收報6.42元，升3.6%或0.22元，成交6,120萬元，今年以來暫累挫逾一成。摩根士丹利指，業績符預期，約佔全年預期虧損116億元約65%，意味下半年料蝕40億元，予其「跑贏大市」評級，目標價7.6元，即較現水平有18%升幅。

期內收入158.54億元，跌42.7%，當中客運錄7.48億元，瀉93.2%，貨運服務錄127.02億元，微升0.1%，員工開支則削33.3%，至57.46億元，著陸、停泊及航線開支及燃油開支分別減46%及68%，燃油對沖收益6.2億元，去年虧損15.99億元，香港快運虧損擴大至9.76億元，去年蝕7.79億元。



未回應會否再裁員 客運需求料增

主席賀以禮指，疫苗接種進度令人鼓舞，但仍未有確切復甦進度和時間，現時運作的客運航班僅及疫情前小部分，冀下季將可載客量最高調整至疫情前水平30%。另續審慎管理成本，除今年高層減薪外，並推出第三輪特別休假計劃，獲八成員工支持，及推一系列員工休假、無薪假、自願離職和提前退休計劃，但他未有正面回應會否再裁員。行政總裁鄧健榮補充說，暫無計劃年內再要求員工參與放無薪假計劃，國泰顧客及商務總裁林紹波指，本月及9月乘客需求量明顯增加，主要是中港學生須回英國、美國或歐洲等地區上學，將因應需求而提升運力。

目前國泰借款淨額751.39億元，漲1.8%，可動用流動資金328.19億元，多14.8%，預期可應付未來至少12個月的營運。對於會否再有資金需求，如政府注資等，常務董事及財務總裁沈碧嘉指，會考慮不同渠道融資，及有信心在資本市場籌集資金，而港府提取融資期限亦已延長12個月。



創科賺41億 中期息飆六成

藍籌股創科實業(669)上半年純利5.24億美元(約40.9億港元)，按年多57.9%，營業額63.94億美元，升52%，毛利率多0.6個百分點，為連續13個上半年錄增長，至38.6%，每股盈利28.62美仙，每股中期股息85仙，大增六成。

各地區及業務單位均錄得可觀銷售額增長，其中北美及歐洲分別錄50.2%和62.3%上升，其他地區增50%。分部業績方面，電動工具分部業務銷售額增55.3%，至58億美元；地板護理及清潔業務銷售額揚25.3%，至5.74億美元，佔總銷售額9%。該股昨收報145元，跌0.2%，成交額8.1億元。



聯想純利漲1.2倍 股價抽升7.5%

聯想集團(992)公布6月底止首季純利4.66億美元(約36.3億港元)，按年大增1.2倍，收入169.29億美元，升27%，毛利亦漲38%，至28.24億美元，毛利率16.7%，升1.4個百分點。業績理想，聯想收8.02元，飆7.5%。期內三大業務中，智能設備及方案服務均錄溢利，前者賺10.95億美元，多42.6%，後者錄2.63億美元，升50.8%，基礎設施方案虧損收窄至1,079萬美元。計劃中期將其研發投入加倍，使其在下一代產品設計、解決方案和運營效率方面的競爭優勢提升到一個新的水平，以聯想先進生產調度系統(LAPS)為例，可以將生產效率提高18%，並減少生產線空閒時間。