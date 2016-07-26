分析估有可能再破底 二萬六受阻 科技股兩極

恒│指│闖│關

港股連續兩日大反彈後，昨在二萬六關受阻，恒生指數昨高見25,982點，在距26,000關只有18點的一步之遙回頭，收市倒跌33點或0.1%，報25,693點。恒生科技指數則險守三連升，昨全日漲12點或0.2%，報6,458點，不過科技股走勢則兩極，金山軟件(3888)派成績表後遭厭棄，全日狂瀉21%，相反有美國女股神加持的京東集團(9618)昨再揚半成，3連升累飆21.7%。有中資行分析認為，恒指仍有機會再破底，但目前已屆關注長線投資價值的時候。

至於其他重磅科網股中，網易(9999)、百度集團(9888)及美團(3690)昨造好，分別走高2.6%、2.5%及2.3%，當中美團撐起恒指38點，為最大火車頭，連升3日累漲17.4%。不過阿里巴巴(9988)反彈路見吃力，昨跌1.4%，騰訊控股(700)亦只升0.6%。



中國電力5日飆四成 北水跟買

北水則再錄淨流出，滬深港股通昨合共淨沽出7.1億元，金山及美團分別淨走資2.9億元及1.2億元，李寧(2331)亦走資6.3億元。相反，近日成為避風港的電力股開始受北水注意，中國電力(2380)在上海港股通淨吸資2.65億元，股價昨飆8.9%，連升5日累計大升41%。



洪灝：應開始關注恒指長線價值

內地近日探討「共同富裕」，惹來投資者疑慮。交銀國際洪灝董事總經理洪灝發表報告稱，科網巨頭捲入史詩式的波動令投資市場困惑，導致外國投資者動身出走，退避三舍，但「我們遠沒有如此悲觀」，認為共同富裕概念被外國投資者誤解，概念並不是重新分配已積累財富，而是分享經濟發展成果，內地投資者會成為共同富裕下的更大贏家。

他又指，內地科技股的調整幅度從50%至60%，估值變得合理，而在一輪拋售後，恒指已達一個重要低點，雖然未來仍有可能再一次破低位，但他亦指長線投資者應該開始關注恒指的長期投資價值，「並懷著這個大局觀相應地布局」。