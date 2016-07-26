利率走勢｜中原按揭：按息料處於1.5厘以下

美國聯儲局議息後維持利率介乎0至0.25厘不變，中原按揭董事總經理王美鳳指，聯儲局維持接近零息超低水平及每月1,200億美元買債規模，寬鬆貨幣政策不變。美國利率點陣圖顯示，市場料聯儲局於明年維持息率不變，於2023年始進行加息機會較大。王美鳳料，本港銀行體系結餘超過4,500億元歷史新高已近9個月，與樓按相關的1個月拆息近月仍介乎0.08厘至0.09厘超低水平，令市場實際按息降至約1.38厘至1.39厘十年來低水平。

她續指，短期內港元拆息在半年結臨近或短期性因素影響下或現微細波幅，而在不受短期性或季節性因素影響下，預期1個月拆息將於0.1厘附近徘徊，年內按息料處於1.5厘以下低水平，本港今明兩年將維持低息環境。拆息低企造就H按使用率進一步上升，最近市場H按選用比例已達96.7%創下歷史新高，料H按優勢持續。

王美鳳表示，按過往經驗，美國收水的影響未必等於即時傳導香港，本港息率大致受美息走勢、資金水平及流向、港元需求所影響，現時逾九成半供樓人士選用H按，故此受銀行同業拆息走向影響為主，原則上市場「收水」或影響資金流向，繼而影響拆息走勢，但美國縮表對港元拆息不一定有即時影響，視乎本港資金流向及變速。如對上一次美國QE後於2014年開始緩步收水，年內香港銀行體系結餘不減反增，主因是當年投資環境吸引資金流入，拆息大致上在美國正式進入加息期前保持平穩。