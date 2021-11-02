利率預期 英美澳央行或提前加息

本周三大央行先後議息，澳洲央行昨議息後維持利率於0.1厘不變符預期，並維持每周斥40億澳元(約232億港元)購買政府債券，最少維持至明年2月中旬。另外，央行重申預計至少在2024年之前將不會加息，但暗示亦不排除提前至2023年加息，有分析更認為澳洲可能提前至明年加息。澳元兌美元報0.7473，跌0.7%。

澳洲央行指當地經濟恢復動力，截至今年12月底季度經濟將錄增長，今年經濟增長預測調低至3%，預期2022及2023年經濟增長將分別為5.5%及2.5%；今年通脹料為2.1%，明年及2023年將分別2.25%及2.5%。失業率預計明年底為4.25%，而2023年底料降至4%。

儲局明年中提息機會60%

另外，美國聯儲局及英倫銀行本周議息，市場預期聯儲局將公布啟動減少買債時間表，由於通脹及工資水平急升，或令該局除加快收水外甚至提早加息。利率期貨顯示，美國明年6月加息的機會率已達60%，其中44.7%料加息0.25厘，高盛則料聯儲局或明年7月及11月分別加息0.25厘。另有分析料每月減少買債150億美元。現時聯儲局每月買債規模合共1,200億美元，利率介乎0至0.25厘。

英倫銀行或明日出手

英國方面，分析料英倫銀行或提前至明日加息0.15厘，至0.25厘，為2018年以來再度加息，明年將加至0.75厘。受到新冠肺炎疫情影響，當局去年3月先後兩次緊急減息，令利率減至0.1厘的歷史低位。英鎊兌美元昨曾報1.363，跌0.26%，歐元兌美元曾報1.1602，減0.03%，美元兌日圓報113.54，下滑0.5%。

利率預期 英美澳央行或提前加息