制裁陰霾 龍頭傳遭美扣關 光伏股瀉

內地太陽能龍頭企業隆基股份傳其產品在美國被海關和邊境保護局扣留，消息拖累該股一度急瀉近一成跌停板，本港一眾上市的光伏及玻璃股亦受牽連，其中信義系顯著下滑，信義光能(968)最多挫8.8%，低見14元，收市仍跌7.3%或1.12元，報14.24元，為最差藍籌，成交13.3億元，市值單日蒸發近百億元。

至於信義能源(3868)收報4.1元，大插5.8%或0.25元；信義玻璃(868)最多跌5.3%，惟收市倒升0.2%，報20.8元；信義儲電(8328)曾跌穿4元，低見3.9元，收報4.13元，瀉3.5%或0.15元。

其他股份方面，福萊特玻璃(6865)大跌半成；福耀玻璃(3606)跌2.7%；彩虹新能源(438)挫5.9%；新特能源(1799)下滑3.1%。

外電指隆基輸美產品出事

外電引述投資銀行Roth Capital報告稱，全球最大光伏組件商隆基已收到通知，旗下輸往美國產品被海關扣留，並指任何拘留均會推高美國對太陽能電池板的成本和需求。

隆基昨收報91元人民幣，跌9%，成交187.36億元人民幣，市值單日蒸發逾486億元人民幣。據傳媒引述該公司工作人員指，內部正在進一步核實，暫時不清楚具體情況及影響，需等調查結束。