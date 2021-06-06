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創意設計｜國際扶輪與數碼港辦「2021構建智能公園」比賽
2021-06-06
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國際扶輪數碼港2021構建智能公園比賽
創意設計｜國際扶輪與數碼港辦「2021構建智能公園」比賽
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國際扶輪與數碼港將合辦「2021構建智能公園」比賽。

國際扶輪3450地區與香港數碼港宣布可持續發展及環境保育的合作項目，包括合辦「2021構建智能公園」比賽，希望能吸引年輕人及創科界人才，徵集創意與執行性兼備的智能公園方案，推動可持續的智慧城市發展。

活動昨於聯合國世界環境日舉行啟動禮，標誌著國際扶輪3450地區正式加入「數碼港企業網絡」，雙方將進一步加強環境保育、青少年、創意及科技職業訓練等領域的合作。

其中的重點項目是「2021構建智能公園」比賽，分為學界及公開組別，以徵集創意計劃書的形式進行，希望可以吸引年輕人及創科界人才以國際扶輪的公園，如荃灣大帽山的扶輪公園、數碼港海濱公園或其他公共設施為背景，提交創意與執行性兼備的智能公園方案。有關比賽將於今年10月17日截止，決賽日為12月11日。

另外，大會將為參賽者安排研討會、工作坊及參觀活動，以加深對智能公園概念的認識等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/創意設計｜國際扶輪與數碼港辦「2021構建智能公園」比賽-270762
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