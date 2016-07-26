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劉鶴派定心丸 憧憬鬆綁 恒大未脫困 內房先回暖
1 小時前
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劉鶴派定心丸 憧憬鬆綁 恒大未脫困 內房先回暖
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市場憧憬內地房地產信貸放鬆。(資料圖片)

債│務│危│機

中國恒大集團(3333)出售恒大物業(6666)予合生創展(754)的交易不歡而散，恒大系股價成輸家，相反合生則急彈。雖然恒大債務危機未見曙光，但內房鬆綁預期持續升溫，領一眾內房股昨明顯反彈，有大行更預料明年首季內地樓市會造好。

恒大昨急瀉12.5%，至2.58元，恒大物業亦插水8%，至4.71元；相反雖然收購觸礁，但合生創展卻一度急彈13.6%，收市升7.6%，至26.6元。

「內房風險可控 健康發展」

國務院副總理劉鶴周三於「2021金融街論壇年會」書面致辭中表態指，內房風險總體可控，資金需求正得到滿足，健康發展的態勢不會改變，言論被指為內房打入強心針。消息刺激近日大弱勢的內房股炒上，融創中國(1918)急漲一成，旭輝控股(884)大升8.7%，龍湖集團(960)及世茂集團(813)分別揚7.6%及6%。

摩根大通發表報告指，上月70城市一手房價指數按月下跌，是受累信貸收緊，並估計未來數月政策會逐步放鬆，明年第一季樓價或反彈，即今浪下跌周期預料會較2014年至2015年期間短。

惠譽列29內房入觀察名單

不過有國際評級機構仍未敢掉以輕心。惠譽將29家內房列入評級觀察名單，以自從恒大債務危機爆發後，行業的融資環境惡化，影響較預期大，會在半年內審查列入觀察名單的企業，若行業基本面或市場流動性惡化，部分內房或會有大程度的評級下調。
上榜內房包括佳兆業(1638)、富力地產(2777)、龍湖、融信中國(3301)、旭輝控股、中國奧園(3883)等(見表)。

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劉鶴派定心丸 憧憬鬆綁 恒大未脫困 內房先回暖

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/劉鶴派定心丸-憧憬鬆綁-恒大未脫困-內房先回暖-289697
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