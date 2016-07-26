劍指千億國際科企 魔童明年攻歐洲無人店

科│技│夢│想

本港電子商貿市場愈趨普及，經營HKTVmall的香港科技探索(1137，前稱香港電視)公布6月底止半年純利9,582.6萬元，雖然盈利減少12.3%，但連續兩年中期業績錄盈利。有「魔童」之稱的副主席王維基指，外界看來，該股由電訊服務到電商HKTVmall，認為是業務性質改變，但他強調改變只是呈現方式，「科技核心」一直不變，冀5年後，科技業務將佔五成比重；「夢想是希望帶領集團成為一家國際性的千億元科企」。



香港科技探索8年來首派息

集團上半年息稅折舊及攤銷前溢利1.44億元，少9.4%，營業額15.18億元，升13.3%，整體毛利率及混合佣金率達24.5%，按年少0.3個百分點，每股盈利0.1元，中期息8仙，為2012年度後8年來首次派息，並指引今後派息比率為息稅折舊及攤銷前盈利的30%至60%。上半年訂單總商品交易額30.4億元，增10.7%；平均每日訂單量升22.5%，至36,500張單，並於今年7月錄新高，平均每日訂單量達40,600張；平均訂單值約為465元，減少8.4%；並指上月訂單總商品交易額達5.66億元，預期本月將達約6.2億元至6.3億元。



擬開店10間 「將震撼全球」

王維基透露，集團將進軍「無人商店」，已設計了機械和軟件控制系統，並於本月初申請該技術專利權，將可每天24小時自動化運營，由接收客戶訂單、挑選及傳遞貨物予客戶及補充貨物等，將大大節省員工成本。而首家「無人商店」料於明年上半年在歐洲推行，明年下半年增至約8至10間店。他更形容「無人商店」解決方案將震撼全球零售業，未來亦有機會在香港推行，但現階段很難預期有關收益。

他又期望5年後一半收入是來自HKTVmall，一半來自科技業務Shoalter。後者是集團自行發展的技術方案，支持HKTVmall以外的第一個大型網上購物商場，將於數月後面世。定位與HKTVmall不同，主力以不同品牌及零售商吸納客戶，為香港消費者帶來更多產品選擇及體驗。



TVB入主士多 「不覺有威脅」

至於電視廣播(511，TVB)早前宣布入主網購平台Ztore士多，王維基直言不會視為對HKTVmall挑戰，重申一直視發展電商關鍵在倉儲、物流能力，未見到有集團斥數以億元計投資在有關方面，「完全不覺得有平台威脅我們」。