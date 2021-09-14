力世紀發可換股債 李嘉誠周凱旋捧場

3間公司抽水共逾98億元。力世紀(860)擬發行8,580萬元可換股債券，獲李嘉誠(圓圖)旗下Able Catch、周凱旋旗下Vivaldi International，以及劉梓浩旗下45 Yi Capital認購，前兩者各涉資約3,510萬元。每股初步換股價為0.55元，較周一收市價0.54元溢價1.85%，倘悉數將轉換為1.56億股，相當於擴大後已發行股本約1.92%。該股昨最高曾報0.61元，漲近13%，收市升幅收窄至7.4%，收報0.58元，成交約4,013萬元。

李嘉誠已持有該公司約6.63億股或8.31%，可換股債券獲悉數轉換後，股權將增至約8.93%。該股指集資所得將用於擴展汽車技術解決方案及相關業務。



世茂弘陽齊發優先票據

另外，世茂集團(813)指擬發行兩批合共10.48億美元(約81.7億港元)優先票據，年息分別為3.975厘及5.2厘，將於2023年及2027年到期，集資將為一年內到期的現有境外中長期債券再融資及若干合資格綠色項目融資或再融資。

至於弘陽地產(1996)擬發行2億美元(約15.6億港元)優先綠色票據，年息9.5厘將於2023年到期，擬將所得款項淨額用於一年內到期現有中長期境外債務再融資。該股昨日收報2.65元，跌0.8%或0.02元，成交逾500萬元。