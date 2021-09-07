加密貨幣Bitcoin深夜暴跌 概念股同下挫 近40萬人爆倉280億元人民幣

《中國基金報》9月8日報道，9月7日深夜，比特幣價格突然暴跌。一個多小時內，從50,000美元（約39萬港元）左右的價格，一度跌至42,830美元（約33.4萬港元）的低點，跌超7,000美元（約5.5萬港元），日內跌幅達18.73%。

其後，即使比特幣價格回升，但仍未能收回失地。數據顯示，截至今晨6點半，過去24小時內，共有39.7559萬人爆倉，爆倉金額達281.61億元人民幣。

而根據coindesk數據，比特幣現仍挫5%，至47,295.91美元（約36.9萬港元）。比特幣下跌，拖累比特幣概念股下跌，BC科技（863）挫4.47%，歐科雲鏈（1499）跌8.75%，美圖（1357）跌4.48%，火幣（1611）跌7.09%。

過去一個多月比特幣波幅大 幅度達76%

事實上，過去一個多月，比特幣價格從7月20日的29,796美元（23.2萬港元），反彈至9月6日的52,698美元（約41.1萬港元），反彈幅度達到驚人的76%。

在比特幣價格迅速波動之際，交易量迅猛增加，加密貨幣交易所Coinbase（COIN.US）及Kraken因交易量大增而導致服務故障，部分交易出現延遲。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)