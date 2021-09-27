北交所今日開市 10隻新股爆升全線觸發臨停

北京證券交易所於今日正式開市，81隻北交所股票普遍向好，10隻新股全線高開，並即時漲至觸發臨時停牌。其中表現最好為新股同心傳動，大漲397％，漲幅超5倍並觸發二次臨停。志晟訊息升194.26％；大地電氣同飆188.02％。而71隻存量精選層平移至北交所上市股票，有48隻高開，平均高開幅度逾2%。

中國證監會主席易會滿表示，北交所開市是資本市場改革發展的又一標誌性事件，將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北交所。

北交所首批上市企業共81家

北交所首批企業共81家，71家來自新三板精選層平移至北交所上市，10家已完成公開發售程序新股直接在北交所上市。

截至11月12日，累計有超過210萬戶投資者，預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超過400萬戶。當中共有112家證券公司獲得會員資格，成為北交所正式會員。

北交所新股上市首日不設漲跌幅限制

根據北交所規定，個人投資者申請許可權開通前20個交易日，證券賬戶和資金賬戶內的資產日均不低於50萬元人民幣，並須參與證券交易24個月以上；機構投資者准入則不設置資金門檻。

另外，北交所新股上市首日不設漲跌幅限制，次日後設立30%漲跌幅。但新股上市首日同樣將實施臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲，或下跌達到、或者超過30%、60%時，盤中臨時停牌10分鐘。