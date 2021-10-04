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北向資金首9個月淨流入逾2900億元人民幣　規模創歷史新高
2 小時前
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北向資金首9個月淨流入逾2900億元人民幣　規模創歷史新高
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北向資金首9個月淨流入規模，創歷史新高。（資料圖片）

內地金融業今年以來對外開放持續，據內媒報道引述Wind數據顯示，今年首三季度，北向資金累計淨流入約逾2,918億元（人民幣，下同），創歷史新高。

單計第三季度，北向資金累計淨流入681.86億元。其中7月淨流入107.62億元，8月淨流入269.05億元，9月淨流入305.19億元。分析指，外資繼續看好內地股市，8、9月淨買入額穩步提升。

同時，外資機構加速進入國內市場。近日資產管理公司路博邁（Neuberger Berman）獲准設立中國公募基金，這是繼貝萊德、富達基金之後，內地監管部門頒發的第三張外資全資公募基金牌照。

券商：國際投資者對內地資產認可度進一步上升

招商證券認為，從對海外機構的調查來看，疫情之後，國際投資者對內地資產認可度，以及關注度進一步上升，中長期投資意願進一步增強。其一是由於人民幣國際化，是內地資產被國際投資者接受的重要依托。其二，新冠肺炎疫情加劇低利率環境，進一步使得長期投資者青睞新興市場，內地市場吸引力上升。

報道亦引述國信證券研報稱，雖然此前外資流入流出波動放大，但目前A股市場在盈利好、估值低的組合下，仍具備非常高的投資性價比。同時，當前外資對A股配置比例依然處於低配狀態，長期來看外資持續淨流入依然存有空間。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/北向資金首9個月淨流入逾2900億元人民幣　規模創歷史新高-287398
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