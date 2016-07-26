北水回流 沽空率逾4個月低 港股企穩 空軍暫收兵

守│廿│天│線

港股連續4個交易日企穩20天移動平均線後，空軍即見撤兵行動！A股昨回勇，帶領恒生指數昨稍低開後拾級而上，收市報26,163點，倒升261點或1%，連續4日企穩20天線(昨處25,854點)，同時北水亦終止連續8日走資，昨重新吸資。主板昨成交額稍減至1,463億元，大市沽空額更大縮34.4%，至159.8億元，沽空率按日降3.2個百分點，至10.9%，為今年4月下旬後逾4個月最低。

多隻科技股昨繼續反彈，當中騰訊控股(700)全日勁飆3.5%，至505元收市，為7月下旬後近一個半月來，首次以「啡底股」收市，並貢獻大市73點或28%升幅。騰訊昨沽空額亦縮逾三成，至8.8億元，沽空率只有6.5%，已連續5個交易日不足一成；其他科技股亦沽空亦明顯大減，美團(3690)沽空額大降近八成，至6.3億元，阿里巴巴(9988)只有錄2.5億元沽空額，按日跌83%。



港股通連續8日走資斷纜

空軍退場之際，內地投資者則重新進場。昨滬深港股通合共錄20.96億元淨流入，結束連續8日走資的局面，當中上海走資6.63億元，深圳吸資27.59億元。騰訊及美團分別錄淨買額9.39億元及2.66億元，續成北水焦點，另外電力股熱炒多日，華潤電力(836)昨亦吸納1.37億元北水淨買入，中國神華(1088)在上海亦有約1.31億元的吸資。

以收市計，恒指昨見8月中後約半個月高，技術走勢亦向好，恒指10天線昨處25,784點，預料今日會升穿20天線，出現小型黃金交叉。國企股指數昨收報9,371點，升79點或0.9%，10天線昨處9,152點，20天線處9,168點，估計亦會在今日出現小型黃金交叉。至於恒生科技指數昨則升49點或0.7%，報6,778點，早在上周五已見小型黃金交叉。



北交所如火如荼 港交所照升

焦點股方面，北京交易所火速註冊後，港交所(388)表現未見受影響，昨早段反覆並午後扯高，收市大升2.1%，至498元。多隻券商股亦見衝上，中金公司(3908)大飆5.3%，中信證券(6030)及華泰證券(6886)均上漲逾2%。

中國證監會指，內地設立北交所將與滬深交易所錯位發展，鼓勵續在北交所上市，同時堅持轉板機制，培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深交易所繼續發展。《人民日報》引述中證監有關負責人在專訪稱，北交所在融資額、交易量和估值水平方面，預計將呈現與滬深交易所不同特點；通過構建新三板基礎層、創新層到北交所層層遞進的市場結構，強化各市場板塊間功能互補，不斷擴大資本市場覆蓋面，提高直接融資比重。

渣打斥逾8億 星洲拓虛銀

渣打集團(2888)進一步拓展虛擬銀行業務，旗下全資附屬公司SCBSL與職總創優企業合作社旗下BetaPlus，就新加坡合資企業SC Bank Solutions訂立股東協議，分別持SC Bank Solutions六成及四成已發行及已繳足股本，分別出資1.44億新加坡元(約8.3億港元)及9,600萬坡元，該合營將專注拓展虛擬銀行服務。這是渣打繼在港夥電訊盈科(008)及攜程集團(9961)推Mox後，第二間持牌虛擬銀行。

渣打指在新加坡成立虛銀屬數碼化戰略重要部分，預計短期不會提供有意義收益貢獻，惟有潛力中期創造價值。