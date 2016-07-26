升級設施｜亞博館斥逾6億升級設施

亞洲國際博覽館成立15周年，並指將斥資超過6億元升級場館設施，覆蓋面積達70,000方米，相關基建升級工程已開展，各項目正分階段進行，以確保亞博館日常運作不受影響，預計最後項目將於5年內完成。是次工程規模龐大，投放的時間和資金足證亞博館對行業復甦的信心，以及對大型博覽盛事的支持。

是次計劃涵蓋三大重點範疇，分別是硬件升級、網絡科技提升及智能消毒衞生方案。將推出全新自動「伸縮階梯座位系統」等先進設備，藉著硬件升級，以提升營運效益及增加接待更多活動的能力，所有展館、主辦單位辦公室、表演後台、餐飲場所及公共空間均相繼進行翻新工程，包括室內裝潢、照明及影音系統、通風、排水和全新自動「伸縮階梯座位系統」等設備。網絡科技提升方面，為本港會展業界首個Wi-Fi 6項目引入「流動直播室」，在新冠肺炎疫情下，不少活動須轉型到線上進行，「線上—線下」混合模式大行其道。為迎接疫後的新常態，故加強網絡科技裝備和配套，多方面提升網路連線的速度。

另外，館內所有扶手電梯已內置自動化紫外線消毒功能，全館升降機使用免觸式按鈕等，更增設智能消毒機械人，以便進行大範圍清潔工作及在活動交替期間消毒場館。

未來數月舉行多個活動，包括首次在亞博館舉辦的《2021 工展會購物節》、《狗狗夏日玩樂展》，以及《拉闊音樂會風火雷電 林家謙x姜濤x柳應廷x Tyson Yoshi》等。