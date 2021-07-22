半年扭虧 惟僅賺億元 海底撈盈利遜預期

業│績│預│告

藍籌股海底撈(6862)率先預告上半年業績，預期中期純利介乎8,000萬元至1億元人民幣(約9,713萬至1.2億港元)，而去年同期則蝕9.65億元人民幣，期內營業額料增長104%，至200億元人民幣，惟盈利預喜遜管理層預期，加上大行早前估計其中期純利或達13億元人民幣，其股價恐受壓。

該股指，雖然期內虧轉盈，但業績並未達到管理層預期，反映內部管理、運營需要努力改正和改善。此外，該股指由於去年下半年及今年上半年新開較多門店，相關支出增加；新開業門店達到首次盈虧平衡，並實現現金投資回報的時間長於往期，以及海外門店營運仍受到新冠肺炎疫情持續影響。集團稱一直密切關注市場狀況並調整組織架構、商業策略及運作以減少負面影響；同時實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資手段，以確保現金流穩健及現金狀況良好。

海底撈上周五收市報41.65元，瀉5.5%或2.4元，成交逾3億元。該股今年以來暫累挫30%，而3月15日正式染藍以來，則累減27.6%。



瑞信降評級至中性

瑞信早前發表報告指海底撈過去一個月股價已反彈約20%，進一步上升空間料有限，維持目標價50元，投資評級由「跑贏大市」降至「中性」，認為該股復甦需時及需要耐性。另外，預期該股上半年淨開店285家，翻枱率復甦至2019年上半年的70%，上半年收入及純利分別207億元人民幣及13億元人民幣。另料下半年淨開店210家，翻枱率料復甦至2019年下半年的82%；而若復甦慢於預期或促使該行下調其新增門店預測。該股估值相當於明年預測市盈率34倍，料2019至2022年純利年均複合增長38%，其高估值需要更清晰的經營復甦信號或新增長引擎所支持。

另外，瑞銀首予海底撈「中性」評級，目標價44元，相當於明年預測市盈率34倍，未來店舖擴張及翻枱率存在不確定性，認為市場已合理反映海底撈盈利增長前景，將留意復甦率有否改善及競爭壓力會否緩和，未來或成為正面催化劑。予其今年至2023年每股盈測分別0.72元、1.05元及1.28元人民幣，均低於市場預期。



中概股避開為妙 有貨先沽

美股上周五再創新高，相反多隻在美國上市的中概股跌幅慘不忍睹，受政策拖累，教育股及影視平台股呈「斷崖式」暴瀉，其中新東方教育(9901)美國股價瀉逾54%，至2.93美元，本港上周五收市報30.2元，挫40.6%，而嗶哩嗶哩(9626)美股跌12%，報95.21美元，本港上周五則減9.1%，報820元。

第一上海首席策略師葉尚志及勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵均認為，本港第二上市的中概股仍面臨不少政策風險，建議「避開為妙」。葉尚志認為冇貨在手不宜撈貨，反可選擇防守性較強的股份如中國移動(941)及中國電信(728)。連敬涵則指，因政策不利，先沽為上，一股不留。

國務院辦公廳日前正式印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，實施「雙減」，即減輕學生作業負擔和校外培訓負擔，全面規範校外培訓行為。現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；另外，內地亦加強監管網上直播，嚴禁16歲以下未成年人出鏡等。