又一金融科技獨角獸崛起，Amber Group完成超1億美元B輪融資

據多家外媒報道，業內領先的全球化加密金融智能服務提供商Amber Group（www.ambergroup.io）宣布完成超1億美元B輪融資，估值超過10億美元，標志著這家創立近4年的企業正式晉升為金融科技行業獨角獸。本輪投資方包括Tiger Brokers、Tiger Global Management、Arena Holdings、Tru Arrow Partners、A&T Capital、Sky9 Capital、DCM Ventures、Gobi Partners等。此外，老股東Pantera Capital、Coinbase Ventures和Blockchain.com也繼續跟投。

此次B輪融資是Amber Group繼2019年完成2800萬美元A輪融資後的新一輪融資。在不到兩年時間內，Amber Group飛速成長，實現了公司估值10倍增長，成為全球加密金融領域發展最快的獨角獸企業之一。

Amber Group聯合創始人兼首席執行官Michael Wu表示，「借力此次融資，Amber Group將繼續擴展全球業務，不斷開發新的產品及解決方案，以滿足全球用戶對加密金融服務日益旺盛的需求。」

Amber Group成立於2017年，總部位於香港，在台北、首爾和溫哥華設有分公司，目前在全球擁有超過340名員工，為140多個國家及地區的知名大型機構、家族基金以及個人用戶提供機構級服務，幫助全球用戶更高效、靈活的融入智能加密金融世界，並持續為其創造長期價值。

詹姆斯·羅斯柴爾德（James Rothschild），Tru Arrow Partners聯合創始人指出，「 Amber Group憑借其創新的加密金融服務產品、專業成熟的團隊以及與投資者和合作夥伴長期建立起的信任關係，已經確立了其行業領導者的地位，我們非常高興能與他們攜手合作，來探索加密金融領域未來更多可能。」